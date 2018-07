Christian Cueva | ¿Qué esconde la frustración contra este futbolista?

El penal que falló Christian Cueva en el Mundial Rusia 2018 nos dolió a todos los peruanos.

Corría el minuto 43 del partido ante Dinamarca. Cueva, habilidoso como siempre, se metía por el medio del área para recibir un pase de Luis Advíncula. El volante pisó el balón, lo controló y en segundos enganchó hacia la izquierda. Yussuf Poulsen, quien lo marcaba, lo terminó derribando. El árbitro tuvo que recurrir al VAR para finalmente ordenar el tiro desde los 12 pasos.

“A Cueva le temblaban las piernas”, “nunca debió patear”, “debió darle el balón a alguien con más confianza”, “nunca pensó en el equipo”, “le quedó grande la camiseta”, “ha demostrado que no es un jugador de nivel”, fueron algunas de las frases, entre mentadas de madre y otros insultos, que inundaron los grupos de WhatsApp y Facebook después del penal fallado.

Con el pasar de los días, vendrían análisis más calmados y sobre todo de expertos en la materia. Fue el caso del escritor Jerónimo Pimentel, quien en una columna de opinión para El Comercio destacó lo siguiente: “El mundo no se divide entre quienes anotan y desperdician penales. El mundo se divide entre quienes van a patearlos y los que no”.



También destacó la posición del psicólogo deportivo Hugo La Torre. Si bien este experto no compartía los insultos, le daba la razón a los que decían que no se podía justificar a Cueva con “un alegre ‘todos los seres humanos se equivocan’”. “Cueva demostró en ese penal un desconocimiento del manejo de sí mismo”, afirmó.



Finalmente el partido ante Dinamarca lo perdimos 1-0. Curiosamente el gol danés llegó a los 58 minutos de juego por intermedio del mismo jugador que le hizo el penal a Christian Cueva, Yussuf Poulsen.



El Perú – Dinamarca se jugó el 16 de junio de 2018:

Perú perdió 1-0 ante Dinamarca en debut del Mundial Rusia 2018. (Video: FIFA TV)

El dolor por la derrota se replicó de inmediato en las redes sociales. Decenas de grupos en Internet se llenaron de insultos de grueso calibre contra el volante peruano nacido en la ciudad de Trujillo. Al parecer, casi nadie le perdonaba haber errado un disparo en un juego de 90 minutos.



Lo peor de todo llegaría un mes después de aquel partido. Una persona, identificada como Renzo Quiroz, coincidió con Christian Cueva en un vuelo hacia Madrid y aprovechó la ocasión para acercarse al jugador y grabar un video insultándolo. Las imágenes se divulgaron rápidamente y fueron repudiadas por muchos.



Cueva mandó un comunicado luego de aquel episodio, sus compañeros de la selección le mostraron su respaldo y hasta el popular Mr. Chip salió en su defensa a través de Twitter.

Christian Cueva respondió: invoco a no dejarnos envenenar por estas expresiones aisladas de rencor. (Video: El Comercio)

Sólo quiero que sepas que no te humilló nadie porque en ese vídeo el único que se humilla es el desagradecido indeseable que abusó de tu confianza y de tu amabilidad. Y, por cierto, ese penalti que fallaste, en realidad, lo fallamos todos contigo. Abrazo fuerte, amigo. pic.twitter.com/srI8JBMUoI — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 17 de julio de 2018

Si bien el respaldo hacia Cueva tuvo un gran eco en la opinión pública, el video en el que lo insultan ratificó que algunas personas lo siguen considerando el gran culpable de la eliminación de la selección peruana de la cita mundialista.



¿Qué lleva a estas personas a pensar de esta manera? ¿Qué esconde la frustración contra este futbolista? ¿Cuánta responsabilidad tiene Christian Cueva por haber perdido ese penal? ¿Hasta cuándo durará la frustración contra Cueva? Aquí intentaremos darle respuesta a estas preguntas desde el lado psicológico y sociológico.

--- Sentimiento de frustración ---



Para Hugo La Torre, psicólogo deportivo y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS), lo que se percibe actualmente contra Christian Cueva es frustración, esto debido a la carencia de éxitos de nuestro país y a las altas expectativas que se crearon alrededor de la selección peruana que clasificó al Mundial.



“Nuestro país no logra muchos éxitos. Entonces cuando aparece una posibilidad, todo el mundo se aferra a ella. Sin embargo, cuando no se consigue viene la frustración… Además, el eslogan 'luego de 36 años', así como las victorias sobre Nueva Zelanda y Croacia, generaron una expectativa inmensa en el equipo… Luego del penal, se sintió como que Cueva hubiese defraudado o traicionado al Perú. Lo han colocado a nivel de traidor a la patria”, afirma La Torre en diálogo con El Comercio.



“El grado responsabilidad que ha recibido el volante peruano es inusual. Históricamente no sucedía algo así desde la derrota de la selección peruana de vóley en la final de los Juegos Olímpicos Seúl de 1988. Si eso fue con un equipo, imagínese lo que es con un individuo”, agrega.

Hincha peruana en Rusia. (Foto: AFP) Agencias

Rocío Carranza, psicóloga y coach sistémico, nos dice: “A quienes nos toca ser espectadores solo vivimos las emociones que nos provoca y no apreciamos el trabajo de los jugadores o del comando técnico. Nos toca lo más sencillo y en ocasiones nos volvemos críticos muy duros”.



--- Responsabilidad de Cueva ---



En este punto, el psicólogo deportivo y catedrático de la UNSM también tiene mucho que detallar. Como ya dijimos al inicio, no comparte los insultos pero tampoco cree que se deba justificar el penal fallado con “un alegre ‘todos los seres humanos se equivocan’”, ya que Cueva mostró “desconocimiento de sí mismo”.



La Torre detalla que el deportista profesional debe saber que antes de cualquier acción plana (llámese tiro libre en el básquet, saque en el vóley, penal en el fútbol) debe realizar una autorregulación previa, a través de respiraciones consecutivas y profundas, para calmar los latidos de su corazón, recuperando así precisión y sensibilidad en el cuerpo.



“Él (Cueva) no hizo nada. Solo tuvo una media respiración profunda y luego pateó… No hubo ningún trabajo de disminución de latidos del corazón. Su cerebro nunca bajó de revoluciones… Ningún deportista debe ejecutar una acción plana si su corazón va a más de 180 latidos por minuto”, sostiene.

El penal que falló Christian Cueva en Rusia 2018. (Reuters) Agencias

El penal que falló Christian Cueva en Rusia 2018. (AFP) Agencias

En ese sentido, La Torre reafirma que tampoco se puede justificar lo de Cueva diciendo que 'hasta Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fallaron'. “Cueva es un futbolista profesional y, por lo tanto, tiene que saber cómo prepararse para cualquier ejecución… Además, había una representación nacional y una serie de aspectos en juego”.



Otro detalle que falló, según el especialista, fue el aspecto psicológico.



“Los deportistas que tienen un trabajo psicológico elevado no se preguntan por las consecuencias de sus errores o sus aciertos, se preguntan: ¿Cómo debo patear ante ese arquero que es zurdo, derecho, flaco, gordo, que vuela bien o no vuela?... Eso se llama pensamiento orientador y le brinda al deportista la información necesaria para planificar su remate”, asegura.



“(En la selección) se ha logrado lo que nunca desde el punto de vista básico: formar equipo, formar cohesión, dejar de lado los comportamientos problema, pero el manejo de situaciones adversas es el último piso del edificio. Aún no estamos preparados para eso. Recién hemos logrado un buen trabajo psicológico de base, pero no es un trabajo psicológico para alto rendimiento”, afirma.



“El trabajo psicológico (de la selección) ha sido bueno, pero debió haber empezado cuando los jugadores tenían 15 años, no ahora”, subraya el doctor Hugo La Torre.



--- Racismo en medio de la pasión ---



Aldo Panfichi, sociólogo y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, considera que el caso Christian Cueva “muestra interacciones sociales en las que se ve la disputa entre contenidos de coexistencia de cohesión social más democráticos con rezagos de una sociedad más tradicional y racista”.



“Tanto la desafortunada intervención de este señor en el avión como las reacciones que ha generado, son una muestra de esa disputa”, agrega Panfichi también en conversación con El Comercio.



¿El episodio del video hubiese pasado con un jugador como Claudio Pizarro? “No hubiese pasado de ninguna manera. Aquí es evidentemente la idea de que te puedes burlar de alguien que parece que no te va a responder… Lo que hace Cueva es sentirse confundido y no reacciona, como creo que hubiese podido reaccionar Pizarro. Creo que ahí el tema de educación, raza y clase social se mezclan”, sostiene el especialista.

Christian Cueva y Renzo Quiroz, el pasajero que insultó al volante de la selección peruana. (Foto: captura de Facebook) (Foto: captura de Facebook)

Aldo Panfichi agrega que la pasión -en este caso por el fútbol- te puede hacer mostrar sin tapujos aspectos de tu comportamiento y de tu valoración que a veces pueden estar contenidos o reprimidos en otros contextos. “La pasión muestra aspectos de ti que difícilmente saldrían si no fueran en un contexto emocionalmente alto. Así como puedes mostrar un gran amor y desprendimiento apasionado, también puedes mostrar tu miseria”.



“El racismo está muy vivo en el Perú, pero en los últimos años se está retirando de los espacios públicos para quedarse en los privados. Este señor del video debe vivir en un entorno personal donde este tipo de conductas son aceptadas, sino no le saldría con la naturalidad con la que le sale”, afirma.



Otro factor que queda claro en el video, según Panfichi, es la idea de utilizar la sátira con el objetivo de burla o de disminución del estatus de la otra persona. “Entonces la burla y la sátira tienen un sentido social. Es muy fuerte en la cultura peruana satirizar a las personas por su apariencia física e, incluso, por su color de piel”.

--- ¿Cuándo terminará la frustración? ---



Para el Aldo Panfichi, en el fútbol hay que pasar la página. El mejor antídoto son otros triunfos. “Si Perú juega bien la Copa América del próximo año, si logra un lugar importante y si Cueva tiene una excelente intervención, lo del penal errado quedará en la anécdota”.



Hugo La Torre sostiene, en tanto, que la respuesta de muchos peruanos apoyando a Christian va a generar una inclinación de la balanza a favor del jugador. “Sin embargo, necesitamos la ayuda de los medios de comunicación para que esto sea un punto de partida para hacernos más racionales”.



Por su parte, Rocío Carranza dice que es probable que el sentimiento contra Cueva se desvanezca con el correr del tiempo, también por que se analice como probable el fallo que cometió, o que exista una equivocación más grave. “El caso es que la atención será desplazada por cualquier otra noticia que mueva nuestra atención”.

Christian Cueva tras el último partido de Perú en Rusia 2018. (Reuters) Agencias

--- Lesión psicológica de Cueva ----



De acuerdo al doctor Hugo La Torre, Christian Cueva está atravesando una lesión psicológica. “Este tipo de lesiones puede llegar a ser tan duradera y perjudicial como una lesión física. Ojalá que el trabajo que se esté haciendo con él sea un trabajo de rehabilitación psicológica, para que esta herida mental pueda sanar”, afirma.



“La recuperación implica tiempo y que el deportista viva intensamente otras cosas… Para borrar la intensidad de una situación desagradable, necesitas intensidad de situaciones positivas. Su cambio al fútbol de Rusia, podría ser bueno en este proceso”.



El fútbol te da revanchas. Quizá la de Christian Cueva se encuentre en el partido que la selección peruana jugará, el próximo 9 de setiembre, ante Alemania. O, en el mejor de los casos, en la Copa América 2019, que se jugará en Brasil entre el 14 de junio y 7 de julio.



DATOS

Christian Cueva nació el 23 noviembre 1991. Juega al fútbol profesional desde 2008, año en el que debutó con el equipo Universidad San Martín. Hasta julio de 2018, había anotado 63 goles, 11 de ellos de tiro penal. Desde los doce pasos, ha fallado en tres oportunidades.

