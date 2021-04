El fin de semana las declaraciones del director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, Gao Fu, sobre las vacunas desarrolladas en ese país llamaron la atención en el mundo. El funcionario indicó que estas “no tienen tasas de protección muy altas”.

“Resolveremos el problema de que las vacunas actuales no tienen tasas de protección muy altas […] Ahora se está considerando si deberíamos utilizar diferentes vacunas de diversas líneas técnicas para el proceso de inmunización”, dijo en referencia a que necesitan innovar y que está de acuerdo con utilizar vacunas que usan la tecnología de ARN mensajero, como Pfizer/BioNTech y Moderna.

Sin embargo, hace unos meses el propio Gao cuestionaba el uso del ARNm, pues consideraba que era un método del que no se tenía certeza sobre su seguridad.

Poco después de sus declaraciones del fin de semana, Gao indicó a The Associated Press que cuando hablaba de las tasas de efectividad [en la vida real] se refería a “las vacunas en el mundo, no particularmente en China” . No respondió a más preguntas sobre las vacunas a las que se refería.

—RECIENTES ESTUDIOS—

Dos de las cinco vacunas chinas desarrolladas en la actualidad – Sinovac y Sinopharm – se usan en esta parte del mundo.

A través de un comunicado de prensa, Sinovac compartió los resultados de un reciente estudio hecho en Brasil. Estos señalan que su vacuna tiene una protección del 83,7% contra casos moderados de COVID-19 y del 100% contra casos graves de la enfermedad y mortalidad.

Pero no solo eso. Hace unos días se conocieron los resultados de un estudio desarrollado por el Instituto Butantan y Sinovac –aún sin publicar en una revista para revisión de sus pares– que muestra la efectividad del 62% frente a la variante P. 1 (que llega hasta 83% en casos moderados).

Tenemos acceso ya a resultados del estudio clínico de la vacuna #Sinovac



Una eficacia ALTA para prevención de enfermedad grave



Grado 3: cualquier tipo de atención médica

Grado 4: hospitalización y muerte



Reporte oficial: https://t.co/gA3IUw2MXo pic.twitter.com/kIVOsrEfMR — Zulma Cucunubá (@ZulmaCucunuba) April 11, 2021





“Cuando comparamos las diferentes vacunas de virus inactivados, como Sinovac o Sinopharm, contra las de ARN mensajero como las de Pfizer o Moderna, estas últimas tienen una mayor eficacia [en ensayos clínicos] en sintomáticos positivos. Pero el otro importante tema es que, cuando se probaron las de Moderna y Pfizer, sus estudios de fase 3 fueron en primera ola , sin todas las variantes que hoy conocemos. Los estudios de eficacia más recientes de virus inactivados sí incluyen a las variantes . Es un aspecto importante por considerar al momento de comparar”, explica a El Comercio Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur.

El investigador recuerda que los diferentes desarrollos de vacunas están pensados hoy para evitar que desarrollemos la enfermedad que nos lleve al hospital y eso es lo que se está logrando.

—SINOPHARM—

En el caso de la vacuna que se está aplicando en el Perú, se sabe que su eficacia es cercana al 80% .

El laboratorio chino informó en diciembre pasado sobre resultados de sus estudios, que mostraban una eficacia del 79,34% luego de recibir las dos dosis y que la producción de anticuerpos contra el virus era del 75% a los 14 días de la primera dosis y de 99,52% al día 28.

Estos resultados aún no se publican en una revista científica para revisión de sus pares. Otros estudios hechos en Emiratos Árabes Unidos le brindan a la vacuna de Sinopharm hasta un 86% de eficacia . Todavía se espera la publicación de los resultados de los ensayos clínicos de fase 3 de Sinopharm.

Pese a todo, no debemos olvidar que la mejor vacuna es la que te pones.

Vacunas en números

Al Perú han llegado más de 1,5 millones de vacunas: un millón de Sinopharm; 450 mil de Pfizer y otras 117 mil de Pfizer, pero gestionadas por Covax Facility.

No hay información sobre la llegada de nuevos lotes con Sinopharm, pese a que el Perú firmó un acuerdo marco para recibir 38 millones de dosis.

Hasta que termine abril llegarán más de 200.000 dosis semanales de Pfizer.

