Solo algunos han oído de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Menos son quienes saben que se trata de la tercera causa de muerte en el mundo. Según la OMS, en el 2019 fue la responsable de 3,23 millones de defunciones, de las cuales más del 80% se produjo en países de ingresos medianos y bajos.

El Comercio conversó con Gustavo Zabert, médico argentino especialista en enfermedades respiratorias, que está en Lima por el XV Congreso de la Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT), sobre cómo la EPOC es una gran amenaza en países como el Perú y qué se debe hacer para enfrentarla.

– ¿Qué es la EPOC?

Es una enfermedad caracterizada por un proceso inflamatorio en los bronquios y en los alvéolos pulmonares. Se caracteriza por síntomas como tos, silbidos en el pecho, fatiga, etc. El diagnóstico se hace con una medición de la función pulmonar, a través de una espirometría. Claro, también existen factores de riesgo a los que pudo haber estado expuesto una persona que terminan afectando la función pulmonar de su organismo.

– ¿El consumo de tabaco es un factor de riesgo?

Es uno de los más claros. Si tomamos las cifras mundiales, entre el 85% y el 90% de los pacientes que sufren EPOC han sido consumidores activos de tabaco. Hay que pensar que al fumar inhalamos un humo que tiene más de 4.000 sustancias tóxicas, irritantes y cancerígenas. Esas sustancias generan una respuesta inflamatoria en el pulmón.

– Pero también está el problema de la exposición al humo para cocinar…

Eso es lo que sucede en los países de la Cordillera Andina, como el Perú, incluso en México y otros lugares como África. Hay zonas en las que se usan sustancias orgánicas (biomasa) para cocinar, en estufas que no son eficientes porque no eliminan adecuadamente los humos, porque no tienen una buena relación entre la ventilación y la combustión, y dentro de las mismas casas se produce una alta exposición a estas sustancias irritantes por años. Ahí ves personas que quizás nunca fumaron, pero tienen EPOC.

– ¿Y qué hay con los cigarrillos electrónicos y los vapeadores?

Los dispositivos electrónicos que aportan nicotina, ya sea vapeadores o los dispositivos que calientan tabaco sin quemarlo, están dando nicotina a través de otro dispositivo que le suma unos componentes químicos, que no son los mismos que tiene el tabaco. Por lo tanto, no debemos esperar que vayan a tener la misma respuesta, pero, debido a que existen desde hace muy poco tiempo de uso, recién estamos empezando a ver las consecuencias. Ya sabemos que hay algunos eventos de alteración de la función pulmonar aguda, como si fueran neumonías que no son infecciosas en personas jóvenes, que le agregan a los cigarros electrónicos distintos componentes, como vitamina D o cannabinoides. Pero no solamente esto. Hoy sabemos que la inhalación de sustancias que no son naturales en las vías respiratorias va a traer consecuencias. Aunque no se sabe mucho todavía, sin duda, en los próximos años aparecerán nuevas evidencias, nuevas consecuencias, nuevas enfermedades, que no necesariamente son las mismas que causan el cigarillo.

– ¿Los tratamientos actuales tienen buenos resultados?

Hoy tenemos tratamientos que son muy efectivos, aunque muchas veces no se reciben porque hay pacientes no diagnosticados. Sin embargo, la verdadera batalla se juega en la atención primaria de la salud: en las personas que fuman o en quienes están expuestos al humo por cocinas de biomasa o para calentar sus domicilios con estufas de baja calidad. La verdadera meta en la salud pública debe ser conseguir la prevención del desarrollo de esta enfermedad.

– ¿Cuál sería la recomendación para quienes hoy no tienen ningún malestar, pero podrían ser potenciales pacientes de la EPOC?

Debemos recordar que las vías respiratorias están hechas para el aire puro. Cualquier cosita que le pongamos dentro, sobre todo si son sustancias tóxicas e irritantes, necesariamente generarán una respuesta inflamatoria. Esta será el inicio de distintos procesos, como la EPOC. Lamentablemente, las personas pueden estar muchos años sin síntomas mayores ni preocupaciones. Respirar aire puro es la mejor medida de prevención para mantener la salud respiratoria. El mensaje es que los tóxicos generan consecuencias sobre las vías respiratorias indefectiblemente. Carl Sagan decía que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Así como vale cuando se habla de vida extraterrestre, es lo mismo para la exposición a otras sustancias tóxicas en la vía respiratoria. Insisto en que respirar aire puro es la mejor medida que tenemos para conservar nuestra salud global.