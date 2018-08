No han pasado ni dos semanas desde que se revelara que Marte esconde un lago subterráneo y la NASA ya ha dado otro paso crucial para una futura colonización. La agencia espacial acaba de elegir a los cinco ganadores de su competencia de diseño de viviendas marcianas.

—La iniciativa—

Llamado 3D-Printed Habitat Challenge, tiene como objetivo emplear materiales reciclados o autóctonos (tierra, arcilla, arena, etc.) para crear un refugio, el cual permita la supervivencia de cuatro personas por un año. No es una tarea sencilla. Y es que el habitáculo no solo debe ser construido a partir de una impresora 3D, tiene que tener también una extensión de 92 metros cuadrados y contar con sistemas de soporte de vida. Asimismo, se pide que tenga instalado escotillas para trajes espaciales y robots exploradores.

—El reto actual—

La competición comenzó en el 2015 y ha sido divida en tres fases. En la primera, los participantes debieron presentar el concepto arquitectónico y, en la segunda, se mostraron representaciones digitales. Actualmente, se está llevando a cabo la tercera etapa, en la cual los cinco ganadores tienen que construir sus prototipos a escala. Estos son los equipos elegidos por la NASA:

1. Zopherus. Es un módulo inteligente que puede mezclar materiales e imprimir las distintas estructuras que formarán el hábitat. Para la construcción se emplearía concreto marciano, formado por hielo, óxido de calcio y agregados marcianos.

2. AI. SpaceFactory. Su proyecto se llama Marsha. Ha sido diseñado en forma de cilindro para aprovechar al máximo el espacio útil, ya que está dividido en varios pisos. Se plantea utilizar un material llamado refuerzo de fibra basáltica de ácido poliláctico, un termoplástico resistente y reciclable.

3. Kahn-Yates. Lo característico de este habitáculo es que ha sido diseñado para minimizar los efectos de las tormentas de polvo que afectan a Marte. Está basado en un módulo que se encargará de construir el refugio y que –al final– se convertirá en su núcleo. Se plantea que tenga cuatro pisos y que esté cubierto por capas de polietileno de alta densidad, un polímero termoplástico.

4. SEArch+/Apis Cor. El prototipo de refugio de este equipo integra dos escudos de protección contra la radiación proveniente del Sol. Estará dividido en dos áreas presurizadas independientes.

5. Northwestern University. Este diseño tiene como base un recipiente inflable en forma de domo, que sirve como estructura para que la impresora 3D cree el hábitat. Tendrá vigas que han sido optimizadas para ofrecer mayor estabilidad. De acuerdo al equipo, el refugio puede acoplarse con otras estructuras, para así poder dar paso a una amplia comunidad.

De acuerdo a Anthony Offak, miembro del equipo Kahn-Yates, en la actual fase 3 "los distintos niveles de construcción desafían a los equipos a imprimir en 3D de forma autónoma distintos elementos del hábitat, que culmina con una impresión a una escala de un tercio".

Como mencionamos, se trata de un primer paso. Y es que el desarrollo de una estructura en la superficie marciana sigue siendo un gran desafío. De acuerdo a la NASA, para lograr este objetivo se deben solucionar, primero, problemas como el transporte de los materiales y los efectos que tendrán la atmósfera y el paisaje de Marte.

—Para tener en cuenta—

A) Los mejores. Para la segunda fase del 3D-Printed Habitat Challenge, se evaluaron los proyectos de 18 equipos.

B) Obstáculos. Entre las condiciones extremas de Marte, están la radiación cósmica, gravedad reducida, altas temperaturas y tormentas de arena.

C) Agua en Marte. La semana pasada se anunció el hallazgo de un lago debajo de la zona cercana al polo sur de Marte. Esta masa de agua salada tendría una extensión de 20 kilómetros de ancho.

