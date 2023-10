Si hablamos de smartphones de gran calidad, es imposible no nombra al teléfono de Apple: el iPhone. El dispositivo cuenta con una gran legión de seguidores y detractores, sin embargo, es imposible negar que el equipo reúne en su interior piezas bastante avanzadas. La pregunta que se hacen muchos es si es que el precio de fabricación justifica el costo final del dispositivo.

Pues bien, un reciente desmontaje ha arrojado luz sobre los costos de fabricación del último modelo de Apple, el iPhone 15 Pro Max, revelando que es un 12% más caro de producir en comparación con su predecesor, el iPhone 14 Pro Max. Según el análisis realizado en colaboración entre Nihon Keizai Shimbun y Fomalhaut Techno Solutions de Japón, del cual ha hecho eco Apple Insider, el costo de las piezas para cada unidad del iPhone 15 Pro Max se estima en alrededor de US$ 558.

El desglose detallado de los componentes del iPhone 15 Pro Max revela que la pantalla representa un aumento del 10% en costos en comparación con la versión del iPhone 14. Además, el marco de titanio ha elevado los costos en un 43%, mientras que el chip A17 Pro es un 27% más caro que su predecesor, el A16 Bionic. Se destaca que la cámara teleobjetivo y su sistema de tetraprisma son 3,8 veces más caros que los de su predecesor.

El iPhone 15 Pro se muestra después de su presentación en el campus de Apple, el martes 12 de septiembre de 2023, en Cupertino, California (Foto AP/Jeff Chiu) / Jeff Chiu

La producción de otros modelos de la línea iPhone 15 también ha resultado ser más costosa para Apple. La fabricación del iPhone 15 Pro ha tenido un costo de US$ 523, un 8% más alto que su contraparte del año anterior, mientras que el iPhone 15 Plus tiene un costo estimado de US$ 442, aproximadamente un 10% más caro que el iPhone 14 Plus.

El iPhone 15, sin embargo, ha experimentado el mayor aumento en costos. Su factura de materiales asciende a US$ 423, lo que representa un aumento del 16% en comparación con el iPhone 14.

El margen de beneficio de Apple para sus productos se basa en gran medida en la optimización de los costos de hardware en relación con el precio de venta, entre otros factores clave. A pesar de la intención de reducir los costos, la introducción de nuevas funciones puede aumentarlos. ¿Justifican estos cambios el precio final? Lo cierto es que el nuevo modelo de la firma de la manzana mordida ha tenido una gran aceptación.

Aquí te dejamos los que serían los precios de fabricación y los precios de venta: