Parece mentira, hasta casi un sueño, pero finalmente estamos a pocas horas del lanzamiento oficial de Elden Ring, el nuevo videojuego desarrollado por FromSoftware y distribuido por Bandai Namco que ha sido considerado desde su anuncio en el E3 2019 como uno de los títulos más esperados por los entusiastas de la industria.

Este proyecto fue dirigido por Hidetaka Miyazaki, cabeza del estudio y la mente creativa detrás de la serie Souls, Bloodborne y Sekiro: Shadows Die Twice, y contó con la colaboración de George R.R. Martin, el autor de Canción de Hielo y Fuego, la saga literaria que inspiró Game of Thrones. La presencia de estos reconocidos nombres fue suficiente para que el videojuego se llevara toda la atención de los fans -incluyéndonos- y por fortuna todas las expectativas han sido colmadas.

Tras haber jugado por más de 30 horas, podemos comentarte nuestras primeras impresiones de Elden Ring y lo que significa para nosotros hasta el momento.

Un mundo cautivante de principio a fin

Una vez más, Miyazaki y su equipo nos sumergen en un mundo de fantasía oscura que combina tanto criaturas fantásticas como peligrosas, magia ancestral capaz de remecer los cimientos de la Tierra y un destino por cumplir para nuestro protagonista. En esta ocasión, el jugador encarna a un Tiznado, un miembro de una antigua raza que fue exiliada de las Tierras Intermedias tras perder la gracia de un artilugio milenario: el Anillo de Elden.

Como en todo juego del estudio, desde un inicio nos dejan en claro cuáles son los objetivos: explora el mundo, encuentra las Grandes Runas que tienen la capacidad de restaurar el poder del Anillo de Elden y conviértete en el nuevo señor que gobierna las Tierras Intermedias. Con esta premisa, tomamos las riendas de nuestro personaje y nos embarcamos en una travesía que nos llevará por páramos espectaculares y los rincones más inhóspitos del vasto mapa.

El nuevo videojuego de Hidetaka Miyazaki se desarrolló en colaboración con George R.R. Martin. (Foto: FromSoftware/Bandai Namco)

Es justamente esto último lo que más destaca de Elden Ring. FromSoftware ha logrado diseñar un gigantesco mundo abierto con zonas tan amplias que fácilmente podrían ser el terreno de distintos videojuegos individuales. Pero, a diferencia de lo que podemos observar en otros títulos que también cuentan con mapas de gran escala como The Witcher, Fallout, Assassin’s Creed o Far Cry, este invita a una exploración más intensa.

El mundo de Elden Ring cuenta con castillos, pantanos, bosques, lagos, montañas, calabozos, mazmorras, fortalezas y un sinfín de locaciones que están ahí, esperando a que el jugador llegue para explorarlas y descubra todos sus secretos. Dado que mantiene la narrativa de las creaciones de Miyazaki, podemos ir destilando la compleja historia y lore del videojuego a través de descripciones de objetos, armas, del mismo diseño y estado de los lugares que visitamos y de los diálogos de otros personajes en cinemáticas o conversaciones comunes.

Las locaciones siguen teniendo esa majestuosidad propia de un título dirigido por Hidetaka Miyazaki. (Foto: FromSoftware/Bandai Namco)

Por supuesto, este artículo no tendrá spoilers relacionados a la historia principal, pero vale la pena mencionar que FromSoftware mantiene su estatus como creador de universos fantásticos que mantienen enganchado al jugador e invitan a seguir conociendo más de él de todas las formas posibles.

Elden Ring cuenta con una variedad de personajes que nos darán información valiosa en nuestra travesía. (Foto: FromSoftware/Bandai Namco)

La expansión correcta de una fórmula excelsa

A nivel de mecánicas, Elden Ring sigue la línea de sus predecesores, sobre todo la base jugable que ya instauró y popularizaron Demon’s Souls y Dark Souls, pero no se limita a esto. El videojuego toma lo mejor de todas las obras de Miyazaki incluyendo a Bloodborne y hasta Sekiro: Shadows Die Twice que los fans de todos estos títulos no tardarán en descubrir y sentir cuando luchan contra enemigos. La inclusión del botón de salto puede parecer una tontería ya que es una de las acciones más básicas en videojuegos, pero ha permitido que el equipo diseñe los escenarios y hasta las peleas en torno a él.

Es gratificante ver cómo nuestra curiosidad es recompensada constantemente por pensar “fuera de la caja”. Por ejemplo, podemos saltar a una cornisa y caminar por ella para dar con un tesoro oculto. Si bien esto nos deja a merced de una muerte por caída y hasta podría hacernos perder nuestras runas (moneda de pago y herramienta para mejorar los atributos de nuestro personaje), el objeto puede llegar a valer tanto sacrificio. Es esa emoción de descubrir algo nuevo lo que hizo que muchos quedemos totalmente enamorados de la saga Souls y Elden Ring lo replica con creces y a una mayor escala.

La curiosidad del jugador siempre es recompensada en Elden Ring. (Foto: FromSoftware/Bandai Namco)

Los combates contra jefes siguen siendo igual de retadores y hasta nos atreveríamos a decir que algunos son incluso más difíciles que otros consagrados de entregas pasadas. Si bien ahora tenemos muchas herramientas a nuestra disposición como las nuevas mecánicas de creación de objetos como bombas de fuego o antídotos usando los materiales recolectados del mapa o nuestro fiel corcel espectral Torrente, la salud de estos poderosos rivales es bastante alta y sus patrones de ataque son tan violentos que podríamos tardar un tiempo en acostumbrarnos a pelear contra ellos.

No obstante, pese a que pueden resultar demoledores para algunos jugadores, la sensación de triunfo una vez logramos eliminarlos no tiene comparación. Puede que algunos sean modelos reutilizados de enemigos comunes que aumentan de tamaño para convertirlos en jefes, pero la gran mayoría posee un diseño sublime que nos llama a mejorar constantemente y a planear estrategias con las que podemos vencerlos.

Los combates contra jefes siguen siendo maravillosos y todo un reto para los jugadores. (Foto: FromSoftware/Bandai Namco)

Conclusiones

Estamos dejando muchos detalles más en reserva como las habilidades que posee cada arma, la magia, los encantamientos, los distintos tipos de personajes que podemos hallar tanto en el mundo abierto como en la Mesa Redonda, el diseño de monstruos y escenarios, la impresionante dirección artística, la excelsa banda sonora y hasta sus ligeros fallos en los apartados gráficos y técnicos, pero esto será explicado a profundidad en el análisis completo.

En resumen, Elden Ring es un videojuego que merece todas las alabanzas que está recibiendo por parte de la prensa y aquellos afortunados -como nosotros- que ya pudieron sumirse en su mundo. Es un título que exhibe ambición, dedicación y pasión por donde se le mire y no se limita a ser una simple secuela de sus antecesores, sobre todo de Dark Souls; sino que expande tanto este concepto base y le añade tantos nuevos elementos que logra ser su propia experiencia y, afortunadamente, es una experiencia que merece ser disfrutada por todos. Un videojuego que roza la perfección y se acopla a las mejores obras del año.

Elden Ring estará disponible desde el 25 de febrero en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC vía Steam. (Foto: FromSoftware/Bandai Namco)

