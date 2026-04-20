Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La película de "Elden Ring" está confirmada para estrenarse en el 2028. (Foto: From Software)
La película de "Elden Ring" está confirmada para estrenarse en el 2028. (Foto: From Software)
Por Paolo Valdivia

Tras meses de rumores y filtraciones desde que se anunció el proyecto el año pasado, Bandai Namco y A24 por fin han roto el silencio. La adaptación live-action de “Elden Ring”, uno de los videojuegos más exitosos de la historia, ya tiene una hoja de ruta clara, un director de renombre y un reparto que promete estar a la altura de las Tierras Entre.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.