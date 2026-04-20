Tras meses de rumores y filtraciones desde que se anunció el proyecto el año pasado, Bandai Namco y A24 por fin han roto el silencio. La adaptación live-action de “Elden Ring”, uno de los videojuegos más exitosos de la historia, ya tiene una hoja de ruta clara, un director de renombre y un reparto que promete estar a la altura de las Tierras Entre.

¿Cuándo se estrena la película de Elden Ring?

Apunta la fecha en el calendario: la película de “Elden Ring” llegará a los cines de todo el mundo el 3 de marzo de 2028.

Aunque la espera parece larga, la producción ha confirmado que la cinta se está filmando íntegramente con tecnología IMAX. Esto garantiza una experiencia visual inmersiva para capturar la escala monumental de estructuras como el Castillo de Velo Tormentoso o el Árbol Áureo.

The live-action movie adaptation of #ELDENRING, produced by the studio A24 in partnership with Bandai Namco and filmed for IMAX, is slated for release on March 3, 2028.

Production will begin in Spring 2026, and the full cast has been announced. Learn more: https://t.co/WyyyXMkiUF pic.twitter.com/gR3Mxxl5Lt — ELDEN RING (@ELDENRING) April 20, 2026

Alex Garland lidera la visión de las Tierras Entre

El prestigioso director Alex Garland (Ex Machina, Annihilation, Civil War) es el encargado de escribir y dirigir esta ambiciosa adaptación. Garland es conocido por su habilidad para crear atmósferas densas y narrativas visualmente impactantes, lo que encaja perfectamente con el tono críptico y melancólico del mundo diseñado por Hidetaka Miyazaki.

Además, se ha confirmado que la producción cuenta con la “guía” directa de FromSoftware y la participación de George R.R. Martin como productor ejecutivo, asegurando que la esencia del lore original se mantenga intacta.

Reparto confirmado: ¿Quiénes serán los protagonistas?

Aunque todavía no se han asignado personajes específicos a cada actor, el elenco principal ya es oficial y cuenta con estrellas de gran trayectoria:

Kit Connor (Heartstopper): Encabeza la lista, siendo el principal candidato para interpretar al Sinluz protagonista.

(Heartstopper): Encabeza la lista, siendo el principal candidato para interpretar al Sinluz protagonista. Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War): Una de las actrices más cotizadas del momento tras sus recientes éxitos.

(Alien: Romulus, Civil War): Una de las actrices más cotizadas del momento tras sus recientes éxitos. Nick Offerman (The Last of Us): Cuya presencia sugiere que veremos personajes con gran peso moral o incluso toques de humor estoico.

(The Last of Us): Cuya presencia sugiere que veremos personajes con gran peso moral o incluso toques de humor estoico. Ben Whishaw (Skyfall): Aportará la intensidad dramática necesaria para el universo de FromSoftware.

(Skyfall): Aportará la intensidad dramática necesaria para el universo de FromSoftware. Jonathan Pryce y Sonoya Mizuno : Colaboradores habituales que elevan el nivel de cualquier producción de género.

y : Colaboradores habituales que elevan el nivel de cualquier producción de género. Peter Serafinowicz: Un veterano que ya tiene historia con la saga Souls.

Otros nombres confirmados incluyen a Tom Burke, Havana Rose Liu, Ruby Cruz, John Hodgkinson, Jefferson Hall y Emma Laird.

Inicio del rodaje y localizaciones

La producción ya ha comenzado oficialmente esta primavera de 2026. Recientemente, se han filtrado fotos del set en parques del Reino Unido, donde se han avistado recreaciones impresionantes de una Iglesia de Marika y paisajes que recuerdan a Necrolimbo.

Se espera que el rodaje se desplace a Islandia a finales de este año para capturar los entornos más áridos y volcánicos de Caelid o el Monte Gelmir, consolidando el proyecto como la producción más costosa y ambiciosa en la historia de A24, con un presupuesto que supera los 100 millones de dólares.