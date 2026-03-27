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En Estados Unidos, el alza estará comprendida entre 100 y 150 dólares según la versión de la consola. Foto: GEC.
En Estados Unidos, el alza estará comprendida entre 100 y 150 dólares según la versión de la consola. Foto: GEC.
/ Sony
Por Agencia AFP

El gigante japonés de entretenimiento Sony anunció el viernes un aumento en los precios de sus diferentes modelos de PlayStation 5 (PS5), el segundo en un año, a causa de las “presiones” que pesan sobre la economía mundial.

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