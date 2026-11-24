La plataforma de música en streaming Spotify sufrió este martes una caída a nivel mundial que afectó a miles de usuarios, quienes reportaron problemas para acceder a sus cuentas y utilizar el servicio. La compañía reconoció las fallas y anunció que trabaja para resolverlas.

Los problemas comenzaron a registrarse alrededor de las 6:30 a. m. (hora peruana), según los reportes recogidos por Downdetector, portal especializado en el seguimiento de interrupciones de servicios digitales. Reuters informó que se habían contabilizado más de 14.000 reportes de incidencias.

En Perú también se registraron fallas. Según Downdetector, el 55 % de los reportes correspondía a problemas para iniciar sesión, el 33 % a inconvenientes con la aplicación y el 12 % a dificultades de conexión con los servidores.

“Estamos al tanto de algunos problemas en este momento y los estamos revisando”, señaló inicialmente Spotify a través de su cuenta oficial en la red social X, sin precisar las causas de la interrupción.

Hacia las 7:30 a. m. (hora peruana), la compañía informó que el servicio comenzaba a normalizarse. Asimismo, recomendó a los usuarios que todavía experimentaban dificultades ponerse en contacto con su servicio de asistencia técnica.