La ROG Zephyrus Duo (2026) es uno de los dispositivos más curiosos que he tenido el placer de reseñar. Una poderosa laptop ‘gamer’ cuyo principal atractivo es el contar con dos pantallas táctiles OLED y un diseño modular que, sus creadores afirman, les permite adaptarse a una serie de funcionalidades más allá de una computadora regular.

Nuestras semanas probando el equipo confirmaron parcialmente esta premisa, aunque notando que algunas formas era mucho más prácticas y útiles que otras. Pero nos estamos adelantando, y como siempre ahora comenzamos con las especificaciones del equipo:

Equipo ROG Zephyrus Duo (2026)

GX651AX-SR058W Tamaño 35,5 x 24,7 x 1,99 ~ 2,49 cm (13,98″ x 9,72″ x 0,78″ ~ 0,98″) Peso 2,82 Kg (6,22 lbs) Pantalla ROG Nebula HDR Display 16″

3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio Procesador Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz, 16C/16T Video NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU

24GB GDDR7 Memoria 64GB LPDDR5X 8533 Almacenamiento 2TB PCIe® 4,0 NVMe™ M.2 SSD Sistema operativo Windows 11 Home Conectividad WiFi 7 2×2 with Bluetooth 5.4 (Intel) Puertos 1x 3.5mm Combo Audio Jack

1x HDMI 2.1 FRL support HDMI switch

2x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A

2x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps)

Support XG Mobile

GC34 Batería Ion-litio de 4 celdas, 90Wh, 4S1P Precio S/. 25,499.00

Desempeño: todo lo que necesita una laptop ‘gamer’

Vamos a cambiar el guión usual de estas reseñas y comenzar con el desempeño de la laptop, ya que su diseño inusual de doble pantallas es sin lugar a dudas el principal atractivo del equipo.

En desempeño, la versión del 2026 del ROG Zephyrus Duo golpea con los grandes, gracias a un procesador Intel Core Ultra 9 386H y una tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 5090 para laptops y 64 GB de memoria RAM, que si bien no se comparan a la de una PC ‘gamer’, son suficientes para jugar cómodamente todos los juegos actuales, incluyendo estar habilitada a funciones de ‘ray tracing’ y DLSS4 gracias a su tarjeta de video de última generación.

Aquí algunos de los juegos que pudimos probar y los fps (fotogramas por segundo) que logramos con el ROG Zephyrus Duo, todos en la calidad por defecto de los juegos, primero en su modo ‘Performance’, que mantiene un balance entre fidelidad del juego y el uso de lso recursos de la máquina, y luego en el modo Turbo, el cuál utiliza todo el poder de la computadora al máximo, aunque con la contraparte de mayores temperaturas y ruido de los ventiladores de la laptop.

“Onimusha: Way of the Sword” - 85-90 fps (performance) / 100-110 (Turbo)

- 85-90 fps (performance) / 100-110 (Turbo) “Metal Gear Delta” - Equilibrado: 35- 45 fps (performance) / 50-60 fps (turbo)

- Equilibrado: 35- 45 fps (performance) / 50-60 fps (turbo) “Silent Hill F” - Calidad 40-45 fps (performance) / 45-50 (turbo) | Desempeño (performance) 50 fps (performance) / 55-60 fps (turbo)

La completamente natural actividad de leer algo y jugar videojuegos al mismo tiempo. / Juan Luis Del Campo

Batería: poderosa, pero no suficiente

El ROG Zephyrus Duo cuenta con una batería de 90Wh, considerable para una laptop ‘gamer’ de alta gama, que sin embargo no es suficiente para darle una autonomía prolongada si se empieza a utilizar la segunda pantalla.

En nuestras pruebas encontramos que si utilizamos el dispositivo como una computadora común, viendo videos, navegando la web, respondiendo correos, nos daba alrededor de 8 horas de tiempo de vida.

Esto cambia si es que empezamos a utilizar la segunda pantalla, donde el número se redujo alrededor de 4 horas, un número que se puede reducir aún más dependiendo de factores como el brillo de la pantalla y la intensidad de las tareas que se le pide, como jugar videojuegos, donde conseguimos solo alrededor de una hora y media de autonomía.

Diseño: una propuesta inusual que funciona (en la mayoría de los casos)

El ROG Zephyrus Duo es una laptop impactante, y no solo tomando en cuenta su configuración de doble pantalla. El chasis es de aluminio mecanizado, el cuál imita una estética futurista cuasi militar como se caracterizan tantos productos de ROG, es agradable a la vista y le da una impresión de ser increíblemente sólido, o quizás la palabra más apropiada es macizo.

Y es que para una máquina con pantallas de 16 pulgadas (35,5 x 24,7 cm), tiene el sorprendente peso de 2,82 kilogramos y un grosor de 2,49 cm, algo inusual en equipos portátiles en estas generaciones, aunque comprensible tomando en cuenta la segunda pantalla. El peso también parece estar desbalanceado hacia la parte trasera, lo que hace que cargarlo horizontalmente sea algo incómodo al dar la sensación que se te puede resbalar en cualquier momento.

La pantalla magnética de la ROG Zephyrus Duo (2026) oculta su segunda pantalla. / Juan Luis Del Campo

Si a esto se le suma el pesado adaptador AC que viene con la computadora, puedo decir que si bien el equipo es portátil, no es uno que me gustaría transportar a todas partes.

Abrir la laptop muestra un panorama más interesante en lo mundano que es, con una pantalla en la parte superior del aparato y un teclado en la parte inferior. La transformación empieza al retirar el teclado, que se conecta al equipo mediante contactos físicos magnéticos y también puede utilizarse de manera inalámbrica por Bluetooth. Debajo aparece la segunda pantalla, también táctil, que se suma al panel principal para ofrecer una superficie de trabajo considerablemente mayor.

Pantallas y sonido

Con dos pantallas, la calidad de las mismas es doblemente importante, y en el caso de la ROG Zephyrus Duo (2026) no dan a decepcionar. El equipo cuenta con dos paneles OLED idénticos, ambos con una nitidez envidiable, una alta profundidad de color y una resolución de 3K. Las pantallas también están diseñadas para jugar, con un tiempo de respuesta de 0,2 ms y una frecuencia de actualización 120 Hz, lo que garantiza que los juegos se vean fluidos como amerita.

El equipo también cuenta con un sistema de sonido decente consistente de seis altavoces, que nuestras pruebas mostraron proporcionan un sonido claro y inusualmente potente, al punto de molestar a los vecinos.

La ROG Zephyrus Duo (2026) cuanta con dos pantallas OLED de 3K de resolución. / Juan Luis Del Campo

¿Sirve la segunda pantalla?

Y aquí llega el momento de responder la gran pregunta, ¿sirve de algo la segunda pantalla? La realidad es que desde un inicio miré con gran escepticismo la configuración de los paneles del ROG Zephyrus Duo. Si bien los sistemas con dos, tres o hasta cuatro pantallas son populares entre algunos grupos de usuarios de PC, los monitores adicionales usualmente sirven para extender la visión horizontalmente, es decir a los lados, que arriba y abajo debido a cómo funciona la visión humana.

Es por eso que un sistema que lo extendiera solo verticalmente, aunque no inconcebible, me parecía menos útil. Sin embargo, mi tiempo con el aparato logró cambiar en algo mi opinión y terminé, si bien no enamorándome perdidamente de la segunda pantalla, al menos considerándola una gran adición a la experiencia en algunos de los modos que ofrece la laptop.

Cómo contribuye esta segunda pantalla a la experiencia del Zephyrus Duo depende en la configuración en que la pongas, y es que hay cinco modos en que puedes utilizar este dispositivo, de los cuáles daremos nuestra impresión a continuación, aunque ignoraremos el llamado modo laptop al ser una computadora común como las que ya conocemos.

El modo de pantalla dual es sin duda el más distintivo de la laptop, al destapar la segunda pantalla y elevar el aparato mediante un soporte trasero, mientras que el teclado inhalámbrico puede colocarse debajo sin problemas.

La ROG Zephyrus Duo (2026) te permite duplicar la pantalla para que dos jugadores puedan jugar simultáneamente el mismo juego. / Juan Luis Del Campo

Este modo parece principalmente destinado a la productividad, al proporcionarle al usuario hasta 21 pulgadas de espacio para trabajar entre ambos paneles, lo que le permite ejecutar aplicaciones simultáneas sin tener que alternar los programas, pero también tiene utilidad al jugar, al permitirte jugar en la pantalla superior y revisar simultáneamente una guía de juego en la inferior, o revisar páginas como Discord, Twitch y otras redes sociales sin tener que salir del juego.

Los modos compartir y tienda de campaña, que los junto por tener similitudes al permitir que dos personas compartan el mismo aparato para hacer dos funciones distintas, o jugar el mismo juego desde dos pantallas diferentes o que uno juegue y otro vea una película, solucionando salomónicamente las necesidades de ambos.

Ambos permiten utilizar las pantallas independientemente o duplicar la pantalla principal, pero de modo invertido, de manera que dos personas que se encuentren frente a frente puedan ver de la manera correcta la computadora, con la diferencia de que en el modo compartir la laptop está completamente plana y que en el modo de tienda de campaña los paneles se encuentran enfrentadas, formando una estructura similar a una A.

Una limitación de ambos modos es que todavía se trata de una sola computadora, así que comparten un solo cursor, aunque esto es remediado por la naturaleza táctil de las pantallas o con la adquisición de unos mandos.

El modo libro es quizás el más extraño entre las configuraciones del Zephyrus Duo, al consistir en colocar las dos pantallas en posición vertical, lo que ofrece una superficie de visualización alta (y estrecha). Sin embargo, fuera de la recomendación de los creadores de la laptop de que sirve para leer y comparar documentos, encontré poco uso para esta modalidad, que además comete el pecado capital de bloquear algunas de los puertos de la laptop.

El modo Libro de la ROG Zephyrus Duo (2026) te proporciona dos pantallas verticales útiles para comparar datos. / Juan Luis Del Campo

Conclusión

El ROG Zephyrus Duo (2026) me ha dejado sentimientos encontrados. Por un lado, es indudablemente una tremenda máquina y su sistema de doble pantalla pasó de fascinarme inicialmente a convertirse en realmente conveniente con el pasar del tiempo mientras pensaba en más posibilidades para su uso.

Sin embargo, esta utilidad viene con un precio premium, uno de los más altos que he visto en una laptop gamer en el mercado local, al punto en que puedes comprarte dos computadoras bastante decentes, aunque menos potentes, por el costo de una sola Duo, mientras que la necesidad de un segundo panel puede ser solucionada adquiriendo un monitor portátil a precios bastante más razonables.

Con esto no quiero decir que no recomiendo la ROG Zephyrus Duo (2026). Al contrario, creo que si el dinero no es ningún obstáculo, esta sería una laptop que alegraría el corazón de la mayoría de los ‘gamers’. Ciertamente, el mío sufrió al verla partir.