El gaming portátil es un mercado por explotar y cada vez son más las marcas que apuestan por él. Una de ellas es Asus, la fabricante responsable de laptops, periféricos gamers y otros productos, que lanzó en Perú su ROG Ally, su consola con la que busca hacerse un espacio en el sector. El Comercio pudo probar una unidad y aquí te contamos qué nos pareció. Un pequeño spoiler: es una seria opción a considerar si quieres jugar desde cualquier sitio.

Antes de comenzar, y como es costumbre en estos revisados, repasemos algunas de sus principales características: pantalla de 7 pulgadas Full HD, tasa de refresco de 120Hz, 16GB de memoria RAM, procesador AMD Ryzen Z1 Extreme, 512GB de almacenamiento y un peso de 608 gramos.

Aquí te dejamos el resumen de la ROG Ally en un minuto:

Diseño de la ROG Ally

Lo primero que hacemos una vez tenemos en mano a la ROG Ally es ver su diseño. Su cuerpo de color blanco, sus luces RGB en los joystick y los detalles en la parte trasera hacen que cualquiera desvíe su mirada para ver a la máquina. Es atractiva, llamativa y posee personalidad, algo a destacar en máquinas de este tipo.

En cuanto a la sensación en mano, asunto vital para una consola portátil, el resultado es positivo. El plástico utilizado para construir este equipo es de alto nivel, mientras que las teclas y ubicación de los otros botones está bien ubicados.

Los joystick tienen luces RGB personalizables. / Julio Melgarejo Bardales

Jugar con la Ally no resulta extraño si vienes de un control de Xbox, ya que tiene la misma distribución A/B y X/Y e incluso la posición del joystick izquierdo por encima de la cruceta. Por consiguiente, si llegas de PlayStation, te tomará unos minutos extra adaptarte. Asimismo, en la parte trasera tenemos dos botones, los cuales pueden personalizarse a gusto.

Ahora bien, también hay que añadir que la consola pesa 608 gramos y tiene unas dimensiones de 28 x 11,1 x 2,12 a 3,24 cm. Es robusta si la comparamos con la Switch con los joycon acoplados (426 gramos). A pesar de ello, está bien equilibrada y no sentiremos el peso luego de varias horas de juego.

La ROG Ally tiene Windows 11, por lo que podemos instalarle todos los programas y launchers que queramos. / Julio Melgarejo Bardales

Para los amantes del RGB hay buenas noticias: los joystick incluyen estas luces que se pueden modificar a gusto.

Viendo su construcción, en la parte superior tenemos el botón de encendido / apagado (también sirve como sensor de huellas en Windows), volumen, ranura para tarjetas micro SD, jack de auriculares 3,5mm y un puerto USB Tipo C y XG Mobile. Este último espacio sirve para conectar las tarjetas gráficas externas de Asus para brindar mucho más potencia a la consola.

La parte superior de la ROG Ally trae su botón de encendido/apagado, controlador de volumen, puerto USB Tipo C, su interface XG Mobile, adaptador micro SD y jack 3,5mm para auriculares. / Julio Melgarejo Bardales

En síntesis, el diseño es sólido, atractivo y se siente el perfil gamer. No echamos en falta nada ningún puerto, ya que también podemos conectar adaptadores USB a través del puerto tipo C.

En la parte trasera encontramos el logo de ROG, botones personalizables y el ventilador. / Julio Melgarejo Bardales

Pantalla y sonido de la ROG Ally

Siguiente página en el review: la pantalla. Con 7 pulgadas de tamaño, resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles) y tasa de refresco de 120Hz, la pantalla es uno de sus grandes rasgos diferenciales con rivales directos como la Nintendo Switch (6,2 pulgadas, resolución 720p y 60Hz de tasa de refresco) o la Steam Deck (7 pulgadas, 1.280 x 800p y 60Hz).

Pero más allá del plano técnico, ¿cómo se desempeña la pantalla? En resumidas cuentas, el rendimiento es excelente. El panel IPS de la máquina nos asegura colores vivos e intensos, además de un tamaño adecuado y alta resolución (como mencionamos arriba, ni la Steam Deck o Nintendo Switch alcanzan el Full HD). Este punto, en una consola con dimensiones reducidas, se ve.

ROG Ally. / Julio Melgarejo Bardales

Y nada como la tasa de refresco de 120Hz. Para quien no lo sepa, se trata de la cantidad máxima de imágenes por segundo que puede alcanzar una pantalla. Es decir, los 120Hz son capaces de mostrar 120 fotogramas por segundo, el doble de la Switch y Steam Deck. Todo esto se traduce en: el doble de fluidez. Se siente en los juegos y también en los menús. Es otra experiencia.

Esta pantalla es, como no podía ser de otra forma, táctil. Tenemos buena sensibilidad y podemos utilizarla en todo momento. Asimismo, el brillo es de 500 nits, cifra alta para esta clase de dispositivos, pero el detalle es que no tenemos un sensor de brillo automático (habrá que hacer los ajustes de manera manual).

En cuanto al sonido, la ROG Ally dispone de dos parlantes ubicados en frente de la consola, pero que no se tapan al momento de usarla. Estos tienen bastante potencia ofrecen un resultado nítido. La experiencia es complementada por el soporte para audio Dolby Atmos, dispositivos Bluetooth y auriculares 3,5mm.

La pantalla de la ROG Ally es de 7 pulgadas, panel IPS y tasa de refresco de 120Hz. / Julio Melgarejo Bardales

Rendimiento de la ROG Ally

En términos de desempeño técnico, la consola tiene todo el ADN de la línea Republic of Gamer (ROG) de Asus. En otras palabras, estamos frente a una máquina capaz de hacerle frente a múltiples videojuegos sin problemas. Desde los triple A, hasta los juegos independientes pasando por los populares eSports.

Para ello, la ROG Ally dispone de 16GB de memoria RAM, 512GB de almacenamiento y un procesador AMD Ryzen Z1 Extreme. El trabajo de este procesador es bestial y podemos disfrutar de todo tipo de videojuegos. A su vez, tenemos Windows 11, sistema operativo en el que le podemos instalar todos los launchers habidos y por haber.

Añadido a esto, tenemos tres modos para sacar provecho del músculo gráfico de la ROG Ally: silencioso, rendimiento y turbo. El primero prioriza reducir la bulla de los ventiladores, mientras que los otros dos buscan sacarle el jugo al Ryzen de AMD.

Para esta review nos enfocamos en los dos primeros, siendo el turbo el de nuestra predilección. Sí, buscamos la máxima potencia disponible. Con este modo, la consola puede alcanzar tasas de 60FPS a calidades altas en diversos juegos como A Plague Tale Innocence, Doom: Eternal, Fortnite, Forza Horizon 5, Hi-Fi Rush u Ori and the Will of the Wisps. Ojo, podemos hacer ajustes en las configuraciones para superar este número y llegar a 80 o 100 FPS, pero habría que sacrificar calidad.

Forza Horizon 5 en la ROG Ally.

En temas de triples A, situación es variada. Por ejemplo en juegos como Red Dead Redemption podemos tener dificultades para alcanzar los 60FPS en calidad medio/bajo, mientras que en Forza Horizon 5 sí llegamos a esa cifra (e incluso las pasamos). Asimismo, con Assassin’s Creed Origins llegamos a 30FPS, así como nombres como Cyberpunk 2077.

La recomendación es colocar los juegos en modo turbo y jugar conectando la consola a la corriente, ya que de no hacerlo el modo turbo pierde 5W en potencia. Esto lo comprobamos a la hora de abrir el menú rápido del juego, allí se nos muestra la potencia de cada uno de los modos. Con la ROG Ally conectada el turbo tiene 30W de potencia, mientras de no estarlo nos quedamos en 25W.

Panel rápido de la ROG Ally en el que podemos cambiar la potencia de la consola, brillo, volumen y otras configuraciones. / Julio Melgarejo Bardales

Si tenemos que jugar fuera de casa, los 25W del turbo o los 15W del rendimiento trabajan de maravilla, pero sí será un recorte evidente de potencia. En otras palabras, la mejor forma para jugar con la ROG Ally es conectándola a la energía eléctrica, ya que accederemos a todo el potencial gráfico. El recorte que supone estar con la consola desconectada no es evidente con juegos que no exijan demasiado, como pueden ser indies como Ori and the Will of the Wisps o juegos antiguos como Skyrim.

Un detalle a mencionar es que sentimos que el software de Asus, Armory Create, debe mejorar, ya que presenta algunos errores que interrumpen la buena experiencia de uso. No es exagerado, pero hay pequeños elementos como que cuando abres un launcher se abre el teclado virtual.

Batería de la ROG Ally

En todos los puntos anteriores la ROG Ally ha sacado un puntaje más que positivo. Pero ya es momento de encontrarle un gran pero a la consola. Se trata de la autonomía y, relacionado a esto, el volumen de los ventiladores y temperatura.

Me explico. La consola, en modo turbo y rendimiento, puede durar entre una hora a dos, aproximadamente y dependiendo del juego. A nosotros nos dieron esos números con Forza, Cyberpunk, Fortnite, RDR2 o Assassin’s Creed Origins. Cuando jugamos títulos menos exigentes como Ori, Hi-Fi, A Plague Tale o Tetris llegamos hasta las dos y tres horas.

Logo de ROG. / Julio Melgarejo Bardales

Se puede extender estos números en batería si jugamos con modo silencioso o rendimiento y con calidades bajas o medias, claro. Ojo, esto último con videojuegos no exigentes. En los triple A sí sentimos que la autonomía es muy justa.

En cuanto a los ventiladores y la temperatura, con el modo turbo y enchufando la ROG Ally el ruido es molesto y calienta con facilidad luego de varios minutos. Registramos temperaturas de hasta 94/90grados en turbo; mientras que en rendimiento llegamos a 70/74 grados.

Conclusión de la ROG Ally

En síntesis, la consola ofrece un rendimiento impecable, además de contar con una pantalla de alta calidad y nivel de color fiel. Su diseño también es atractivo y con personalidad, pero siempre y cuando seas fanático de los equipos gamers. Asimismo, el sonido es nítido y la posibilidad de instalar todos los launchers gracias al Windows 11 es de agradecer.

Lo que no nos gustó tanto ha sido su corta autonomía y sus temperaturas.

El precio de la ROG Ally en nuestro país es de S/.3.199 a través de la página oficial de Asus Perú.