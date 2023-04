OpenAI ha habilitado la opción para que los usuarios puedan escoger si sus conversaciones con ChatGPT sean guardadas y utilizadas para entrenarse. La compañía, de esta manera, buscaría que las personas tengan más control sobre la información que otorgan durante las interacciones con el chatbot potenciado por inteligencia artificial.

“Hemos introducido la capacidad de desactivar el historial de chat en ChatGPT. Las conversaciones que se inician cuando el historial de chat está deshabilitado no se usarán para entrenar y mejorar nuestros modelos, y no aparecerán en la barra lateral del historial. Estos controles, que se implementarán para todos los usuarios a partir de hoy [25 de abril], se pueden encontrar en la configuración de ChatGPT y se pueden cambiar en cualquier momento”, señala la compañía en su blog.

Sin embargo, esto no significa que al terminar la conversación, la información entregada se eliminará de forma inmediata. “Esperamos que esto proporcione una manera más fácil de administrar sus datos que nuestro proceso de exclusión existente. Cuando el historial de chat está deshabilitado, conservaremos las conversaciones nuevas durante 30 días y las revisaremos solo cuando sea necesario para controlar el abuso, antes de eliminarlas de forma permanente”, agrega.

Para desactivar la opción de guardar conversaciones en ChatGPT, solo se debe ir a Configuración (Settings) y pulsar el botón. | (Foto: OpenAI)

Esto se debe a que los usuarios suelen hablar sobre temas pasados. Si no entregan la información completa, el chatbot no entenderá de qué se está hablando específicamente, pues no habría un historial. Al dar un plazo de un mes, probablemente ChatGPT aún tendrá los datos suficientes como para seguir la conversación. De todas maneras, las conversaciones no será utilizadas para el entrenamiento de la IA.

OpenAI también asegura que están desarrollando un plan par empresas. “También estamos trabajando en una nueva suscripción de ChatGPT Business para profesionales que necesitan más control sobre sus datos, así como para empresas que buscan administrar a sus usuarios finales. ChatGPT Business seguirá las políticas de uso de datos de nuestra API, lo que significa que los datos de los usuarios finales no se utilizarán para entrenar nuestros modelos de forma predeterminada. Planeamos que ChatGPT Business esté disponible en los próximos meses”, añade.

Finalmente, si un usuario quiere recopilar la información durante las conversaciones con el chatbot, también habrá una manera de recibirla al email. “Una nueva opción Exportar en la configuración hace que sea mucho más fácil exportar sus datos de ChatGPT y comprender qué información almacena ChatGPT. Recibirá un archivo con sus conversaciones y todos los demás datos relevantes por correo electrónico”, concluye.