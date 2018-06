Facebook: La solución para evitar spoilers y temas indeseados

Ya sea porque deseas evitar los spoilers sobre una película que aún no has visto o para dejar de incomodarte con el debate de un tema político en particular, ahora puedes bloquear las publicaciones en Facebook de un término específico gracias a la nueva función que la red social está probando desde este miércoles, Keyword Snooze.

"Ubicada en el menú superior derecho de la publicación en Noticias, la función ofrece a las personas la opción de ocultar temporalmente las publicaciones por palabras clave, que se extraen directamente del texto en esa publicación", dice Shruthi Muraleedharan, gerente de producto de noticias de Facebook en el blog de la red social.

Para posponer una palabra clave, primero tienes que encontrar una publicación que la incluya. (Foto: Facebook) Facebook

De esta forma, si eliges "posponer" el término "Rusia 2018" o "Luis Miguel (la serie)", las publicaciones que contengan estas palabras de tus contactos, páginas que sigues o grupos a los que pertenecen desaparecerán de tu News Feed por un periodo de tiempo de 30 días.

La función está siendo probada en un pequeño porcentaje de usuarios, según explica el sitio "TechCrunch". La misma fue descubierta en el código de la red social el pasado domingo, pero recién este 27 de junio se hizo oficial. Es una continuación de la opción de "dormir" las actualizaciones de páginas y grupos probada desde diciembre pasado.

Cómo funciona



Para posponer una palabra clave, primero tienes que encontrar una publicación que la incluya. Aunque suena algo ilógico (el usuario podría toparse precisamente con el tipo de información que desea evitar), la red social dice que está trabajando en mejorar esta parte del proceso.

Para posponer una palabra clave, primero tienes que encontrar una publicación que la incluya. (Foto: Facebook) Facebook

Cuando ya encontraste el término que vas a bloquear, presiona la flecha que apunta hacia abajo y encuentra la opción "posponer las palabras clave en esta publicación". Facebook te mostrará una lista de sustantivos que puedas desear censurar, selecciona las que vas a evitar y listo.

Por ejemplo, si encuentras un mensaje que dice: "Lo hicimos. Perú ganó su último partido en Rusia 2018 contra Australia. Sí se pudo". Facebook te ofrecerá bloquear los términos "Perú", "Rusia 2018" y "Australia". No sugerirá sinónimos para bloquear y solo funciona con textos.

El problema



Un portavoz de Facebook dijo que la opción fue muy sugerida por los usuarios en controles de mercado. Pero solo aplica al contenido orgánico, lo que significa que bloquea cualquier publicación que no es patrocinada. Así, puedes bloquear los mensajes de tus amigos sobre "Rusia 2018", pero no una publicidad que venda algo referente al término.

A diferencia de Twitter que silencia de forma indefinida ciertos términos desde 2016 y de Instagram que en setiembre de 2016 permitió bloquear palabras clave en comentarios, Facebook no ofrecerá esta opción si no es que recibe solicitudes de ampliación del tiempo de silenciado por parte de los usuarios.