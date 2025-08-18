Por años se habló de las guerras de streaming, donde el líder Netflix batallaba contra un número creciente de pretendientes al trono como Prime Video, HBO Max y Disney+ en una batalla para dominar nuestros televisores, móviles y PC. Tengo el deber de decirles que aunque el combate no ha acabado, el curso del conflicto parece haberse decidido y el verdadero ganador ha sido YouTube.

Esta afirmación se basa en datos publicados sobre el mes de mayo del 2025 por Nielsen, una firma que analiza audiencias de todo tipo de medios, en los que se señala que YouTube acapara el 12,5% de la audiencia, igual que Disney+ (5%) y Netflix (7,5%) sumados, una muestra sustancial de la preferencia de la plataforma que acaba de cumplir 20 años.

Es un curioso triunfo, ya que comenzó enfocándose contenido creado por los usuarios y no las elaboradas producciones por las que se le conocen a sus rivales. Es más, su intento de sacar sus propias series originales con el llamado YouTube Red (ahora YouTube Premium) terminó como un completo fracaso y su serie estrella, “Cobra Kai”, pasó a los brazos de Netflix tras su segunda temporada para convertirse en una de las joyas de su catálogo.

Al final fue la estrategia inicial de YouTube la que le dio la victoria, con las otras plataformas teniendo dificultades con competir con la increíble masa de videos que se suben diariamente a sus servidores, calculados en 82 años diariamente en 2024, algo que le proporcionó a la plataforma más de US$36 mil millones de ganancias en publicidad ese mismo año.

Asimismo, YouTube Music y Premium celebró a inicios del 2024 el superar los 100 millones de suscriptores, un número respetable que si bien se aleja de los 300 millones que logra Netflix en la actualidad, es cercano a lo logrado por su principal rival Disney+ (126 millones).