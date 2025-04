Con el anuncio del nuevo Nintendo Switch 2 también se conoció la nueva entrega de Mario Kart World, que sorprendió a los usuarios por sus nuevas características como por el aumento de su precio.

Pero no es el único producto que recibiría un aumento. Vale señalar que el lanzamiento del Switch 2 será en junio, al mismo tiempo que el nuevo videojuego.

Según la página Imagine Games Network (IGN), hay otros videojuegos que pueden tener un precio similar, basándose en pedidos anticipados.

Por ejemplo, Kirby y la Tierra Olvidada tendría un precio de 79.99 dólares, mientras que The Legend of Zelda: Breath of the Wild estaría costando 69.99 dólares.

Otros juegos que costarían 79.99 dólares son Super Mario Party Jamboree y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La presentación de Mario Kart World generó un debate en redes por el costo. Señala el artículo que quizá las nuevas características que ofrece Nintendo suavice un poco el impacto. Aun no se conoce un precio oficial a sus nuevos productos.

Cómo es el Nintendo Switch 2

En cuanto a su diseño, el Switch 2 cuenta con un tamaño más grande en comparación a la Nintendo Switch original, con una pantalla que pasa a ser de 7,9 pulgadas (en lugar de las 6,2 de la versión anterior), aunque mantiene el grosor de 13,9mm.

La pantalla ofrece imágenes en alta definición con un panel LCD a 1080p, con una frecuencia de 120fps y compatibilidad con HDR, para mayor contraste entre las zonas claras y oscuras de las imágenes.

Nintendo también ha renovado los mandos de la Nintendo Switch 2, que ahora pasan a ser Joy-Con 2. Se acoplan a la consola mediante un sistema magnético compuesto por “potentes imanes” que crean un circuito que los mantiene fijados de forma segura.

Cuenta con mayor capacidad y velocidad de almacenamiento: 256GB de memoria interna, es decir, 8 veces más la memoria que la Nintendo Switch original (32GB). Es compatible para mostrar contenidos en la TV con resolución de hasta 4K.