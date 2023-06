Los usuarios de la PlayStation 5 podrán disfrutar videojuegos sin la necesidad de descargarlos en su consola. Sony ha iniciado las pruebas para jugar desde la nube, pero no todos accederán a esta gran función: estará limitado a quienes estén suscritos a PlayStation Plus Premium.

“Actualmente estamos probando la transmisión en la nube para juegos de PS5 compatibles; esto incluye títulos de PS5 del catálogo de juegos de PlayStation Plus y pruebas de juegos, así como títulos de PS5 digitales compatibles que poseen los jugadores”, señala Nick Maguire, vicepresidente de servicios globales de PlayStation, en el blog de la marca.

Así, los usuarios podrán jugar sin descargar el videojuego en la consolas. “Cuando se lance esta función, la transmisión de juegos en la nube para los títulos de PS5 compatibles estará disponible para usar directamente en su consola PS5. Eso significa que, como miembro Premium, será más fácil acceder a sus juegos favoritos sin descargarlos primero en su consola PS5″, agrega.

Sin embargo, como señala Maguire, esto estaría limitado solo para quienes esté suscritos a la versión Premium de PlayStation Plus. “Nuestro objetivo es agregar esto como un beneficio adicional a PlayStation Plus Premium como parte de nuestros esfuerzos continuos para mejorar el valor de PlayStation Plus. Creemos que es importante que los miembros Premium puedan disfrutar de tantos juegos como sea posible a través de la transmisión en la nube”, afirma.

Además, en un futuro aparecerían otros videojuegos de la misma consola y de otras generaciones. “A medida que se siguen lanzando más juegos en la consola PS5, esperamos agregar la capacidad de transmisión en la nube para los títulos de PS5 además de los títulos de PS3, PS4 y clásicos que ya están disponibles para que los miembros Premium los transmitan”, añade.

Debido a que las consolas cuentan con una memoria interna con capacidad limitada y a que los videojuegos están pesando mucho más que antes, los usuarios dejan de jugar algunos títulos para no eliminar los que ya tienen instalados. Con esta función, no tendrían que decidir, pues simplemente pueden probar desde la nube.