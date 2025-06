La modelo peruana de 26 años, Camila Escribens, quien fue Miss Perú 2023, anunció que se convertirá en madre tras haber oficializado su romance y próxima boda con el jugador de fútbol americano, Allen Lazard.

Mediante una entrevista con la ‘influencler’ Claudia Andia, realizada en Cusco, Escribens confirmó su embarazo, sorprendiendo a sus seguidores, quienes le dejaron buenos deseos y felicidades.

“Mi mayor motivación en esta vida, en este momento, es el bebé que está dentro mío. Sorpresa: voy a ser mamá” , reveló tras ser abordada por Andia en Cusco, el pasado 15 de junio, fecha en que se realizó la final del Miss Perú 2025.

Tras ello, muy serena y feliz, la exreina de belleza complementó: " Para mí eso es un gran sueño que por fin voy a cumplir como también lo fue el Miss Perú y el Miss Universo. Estoy feliz. Estoy en una etapa de mi vida que quiero vivir en el momento".

¿Quién es el prometido y padre del hijo de la modelo?

En mayo, la modelo peruana anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano Allen Lazard, actual estrella de la National Football League (NFL) de Estados Unidos, que con 29 años, ha destacado por su carrera deportiva.

Se conocen desde el 2020, y luego oficializaron su relación, la cual ahora da un paso importante con la llegada de su primer hijo juntos.

La noticia del compromiso fue compartida por Camila en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una serie de fotografías del emotivo momento donde Allen se arrodilla para pedirle matrimonio.

“Hacia el siguiente capítulo...”, escribió. El compromiso fue sellado con un beso y un anillo de diamantes.

Una relación que creció con el tiempo

En una entrevista con El Comercio en 2024, la modelo reveló detalles íntimos de su relación con Lazard. “Él me ha visto llorar, reír, y ha estado conmigo en momentos importantes. Me siento feliz y agradecida por nuestra relación”, expresó.

En 2023, Lazard sorprendió a la modelo asistiendo a la final del certamen Miss Perú, evento en el que ella participaba.

Según contó, coincidieron en tiempos libres luego de que él finalizara su temporada deportiva y ella concluyera su participación en Miss Universo.

Fue en ese momento cuando su relación se consolidó aún más: “Pasamos Año Nuevo y mi cumpleaños juntos, y todo fluyó naturalmente”.

Camila Escribens y Allen Lazard en la final del Miss Perú 2023

Planes de futuro que ya son una realidad

En aquella misma entrevista, la modelo ya dejaba entrever sus deseos de formalizar su relación. Aunque en ese entonces todavía no existía una propuesta de matrimonio, comentó entre risas: “No sé si hijos todavía, pero sí me gustaría casarme algún día. Aunque primero me tienen que pedir la mano”. Hoy, ese sueño es una realidad.

Camila Escribens y Allen Lazard