Tras más de cuatro años de conflicto familiar por el testamento de Aretha Franklin, cantante estadounidense que falleció en 2018, el juicio llegó a su fin el último martes. Y es que el jurado decidió cuál de los testamentos manuscritos representa los verdaderos deseos de la artista.

Como se sabe, el juicio duró dos días en un tribunal de sucesiones en Pontiac, Michigan, un jurado de seis personas decidió que un documento de cuatro páginas escrito por Franklin en 2014 y descubierto debajo de un cojín del sofá en su casa, meses después de la muerte de Franklin en 2018, debería servir como su testamento.

Sus cuatro hijos se enfrentaron por la interpretación de los deseos de la artista. Kecalf Franklin y Edward Franklin querían que el documento fechado el 31 de marzo de 2014 se estableciera como su testamento legal, mientras que Ted White II abogaba por que se mantuviera un documento de 2010. Se sabe que el cuarto hijo, Clarence Franklin, tiene necesidades especiales y está bajo tutela legal por lo que no participó en el caso.

La disputa

Tras el fallecimiento de la cantante, su familia creyó que no existía algún testamento. De acuerdo a la ley de Michigan, sus bienes se habrían dividido en partes iguales entre sus cuatro hijos, quienes seleccionaron por unanimidad a un primo como representante personal del patrimonio. Sin embargo, en mayo del 2019 hallaron dos documentos escritos a mano en casa de Franklin, pero estos no fueron preparados por algún abogado y no incluían testigos.

¿Qué decían los testamentos?

En el testamento de 2010, Aretha coloca a White como el administrador de su patrimonio y pide a Kecalf y Edward Franklin estudiar negocios para obtener un certificado o diploma antes de acceder a la herencia.

Por otro lado, en el texto del 2014 la cantante elimina los requerimientos de formación en negocios y coloca a Kecalf como el administrador de la fortuna y el heredero de una mansión de la cantante a las afueras de Detroit. Además, ordena a los familiares subastar los trajes de sus actuaciones en la casa de subastas Sotheby, en Nueva York, o donarlos a los museos Smithsonian.