Jack Harlow + Dua Lipa: Una de las últimas relaciones en concretarse el 2022 – y una que todavía no ha sido confirmada – fue la del rapero Jack Harlow y la diva británica Dua Lipa. Tomando en cuenta que el primero le dedicó una canción de su álbum “Come Home the Kids Miss You”, qué otra cosa puede ser si no amor (u obsesión). (Foto: AFP)