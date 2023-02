La ex miss Perú compartió a través de sus redes sociales un misterioso mensaje que incrementó las especulaciones acerca del rompimiento entre el ex actor de ‘Al fondo Hay Sitio’, después de notar que ambos habían dejado de seguirse en Instagram.

No es un secreto que los seguidores de Janick y Andrés se hallan a la expectativa sobre cualquier pista o comunicado que aclare la situación sentimental de la pareja. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha brindado alguna declaración.

Qué dijo Janick Maceta sobre Andrés Wiese

Por el momento, fue la modelo quien compartió un mensaje en sus historias de Instagram: “Don’t ignore your intuition. Prayer is your voice, intuition is God’s answer (Nunca ignores tu intuición, la oración es tu voz, la intuición es la respuesta de Dios”, fue la frase que incrementó las dudas en sus seguidores.

Recordemos que la modelo y el actor hicieron pública su relación en junio del año pasado y hasta hace poco se les pudo ver muy acaramelados disfrutando de sus vacaciones en las playas de Punta Cana.