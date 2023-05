Hace más de 40 años, antes de involucrarse con Marvel, el cineasta Sam Raimi exploró el mundo del terror y estrenó un clásico que dio origen a toda una franquicia: “Evil Dead”. Con 4 personajes principales: Alyssa Sutherland interpretando a Ellie, Lily Sullivan como Beth y Morgan Davies, Gabrielle Echols y Nell Fisher como Danny, Bridget y Kassie respectivamente.

Lo que pocas personas sabían es que quien interpreta a Danny, Morgan Davies es un actor trans, por ello, te traemos 5 datos que posiblemente no sabías sobre él.

DATOS QUE NO CONOCÍAS DE MORGAN DAVIES

1. Morgan Davies nació el 27 de noviembre de 2001 en Australia y actualmente utiliza los pronombres él/elle. En 2021 dio una entrevista a Out in Perth, en la que compartió con el público que es un chico trans. Sin embargo, su familia ya lo sabía desde el 2013.

Morgan Davies antes de su transición| WIKIPEDIA

2. Lleva activo en el mundo del espectáculo desde 2008. La primera película en la que participó fue Green Fire Envy, interpretando a Brittany.

3. Ha participado en varias series de televisión. Próximamente podremos verlo en el papel de Koby en la adaptación que Netflix prepara de One Piece, en la versión live action del interminable manga.

4. La primera vez que confesó que era un actor trans no se sintió cómodo, al punto de pensar en abandonar la actuación: “Cuando salí del clóset por primera vez dejé de actuar por un tiempo, porque no solo no había papeles para personas trans en ese momento, sino que estaba muy incómodo conmigo mismo sobre cómo me veía”.

5. Algunas de las películas donde ha participado son The Tree y The Hunter, por las que fue nominado a los premios Australian Academy of Cinema and Television Arts y a los Film Critics Circle of Australia Awards.