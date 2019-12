A tres meses de presentar a su nueva pareja, Fiorella Rodríguez fue consultada sobre los rumores que indican que estaría viviendo con el actor Jean Pierre Díaz.

La actriz negó que actualmente conviva con Jean; sin embargo, no descartó hacerlo en un futuro. “No, fui con Jean Pierre a un evento, y a raíz de eso comenzaron a especular que estaríamos conviviendo, pero nosotros aún no convivimos ¿Lo descarto? No, todo llega en el momento indicado, todo ha ido fluyendo de una manera muy linda, no vamos a forzar nada”, dijo la actriz.

Fiorella contó que su pareja se mudó más cerca a su casa para que puedan compartir más tiempo juntos. “Ahora vivimos más cerca, él se ha mudado para estar más juntos y compartimos más tiempo, pero no vivimos juntos”, sostuvo.

La expresentadora de televisión también se refirió a la infidelidad luego que en las últimas semanas diversas figuras del espectáculo fueran captadas en imágenes comprometedoras.

Para Fiorella Rodríguez, la infidelidad es un “tema que solo la pareja puede solucionar" y enfatizó que las personas que perdonan un engaño deben tener suficiente “madurez emocional”.

Fiorella Rodríguez estará como jurado invitado de “El dúo perfecto” este sábado 14 de diciembre. Ella espera quedar sorprendida por sus actuaciones y recalcó que será exigente en sus evaluaciones.