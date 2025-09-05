La actriz y exconductora de televisión Fiorella Rodríguez y su novio, el español Iván Micol, 22 años menor, han anunciado sus planes de boda, revelando que celebrarán su matrimonio con dos ceremonias, una en altamar y otra en Lima.

De ese modo, la primera boda será una simbólica que se realizará en un crucero por Dubái, informaron los novios en ‘Magaly TV La Firme’, este evento en altamar no tendrá validez legal, pero será un momento especial para formalizar su compromiso.

El romance Fiorella Rodríguez e Iván Micol data de agosto del 2022, cuando se conocieron a través de redes sociales | Foto: Instagram

“En el crucero no se podía de forma oficial. Es simbólico. Quiero casarme de verdad”, afirmó Micol, a lo que Rodríguez respondió: “Y yo te diré que sí mil veces”.

El matrimonio civil, por su parte, se realizará en Perú a fines de año y será oficiada por la abogada y amiga de la familia, Marisol Pérez Tello. “Nos vamos a casar formalmente acá fin de año”, confirmó Rodríguez.

Fiorella Rodríguez e Iván Micol: así fue su historia de amor

La relación entre Rodríguez de 51 años y Micol de 22 comenzó de forma virtual, con videollamadas diarias que les permitieron conocerse profundamente antes de su primer encuentro presencial.

En 2023, la pareja formalizó su convivencia en Perú, con la mudanza de Micol a la casa de la actriz, donde también vive la hija de esta.

La marcada diferencia de edad ha generado debate en la opinión pública, sin embargo, para Fiorella no representa un obstáculo, explicando que en su propia familia existen casos similares, como la relación de sus padres.

“Yo no he crecido con ese impacto alto por el tema de la diferencia de edad”, aseguró.

Por su parte, el modelo español reveló que estuvo seguro de casarse con Fiorella desde el primer momento que vio sus fotos en Instagram. “El amor no depende del tiempo, depende de la conexión que tengas con esa persona”, agregó.