Rasec Barragán fue guionista de “Al fondo hay sitio” y “De vuelta al barrio. También escribió los guiones de la saga “Asu Mare” y “La banda presidencial”. Actualmente, radica Madrid, pero retornó a Lima para el lanzamiento de Fábulab, un laboratorio creativo de Newnormal.

Alejado de la televisión, el guionista peruano lidera a un grupo de creadores que llevarán a cabo historias para distintas marcas. Además está enfocado en desarrollar distintos proyectos para Perú y España.

Lo primero que escribió Barragán fue “Condominio”, luego se involucró con producciones de mayor sintonía y popularidad.

Círculo vicioso del cine en el Perú

Para el actor y director, el cine peruano es una batalla constante contra el abandono. Considera que no hay industria que lo sostenga ni instituciones que lo respalden. “La cultura nunca ha sido una prioridad en el país, y las autoridades prefieren favorecer intereses económicos antes que apostar por el arte. Mientras en países como España existen políticas de apoyo sólido, en Perú la DAFO, aunque importante, sigue siendo insuficiente”, destaca.

El problema, sin embargo, va más allá del financiamiento. Barragán señala que la falta de una educación cultural sólida impide que el público valore y consuma cine y series nacionales. Y sin demanda, no hay industria. “Es un perro que se muerde la cola: no hay apoyo porque no hay quien consuma, y no hay quien consuma porque no hay educación”, lamenta.