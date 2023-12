Alejandra Baigorria cerró un ciclo en programas de competencia, tras ganar la final de “Esto es guerra”, la modelo se despidió del show televisivo y anunció que no integraría nuevamente otro reality en televisión.

Por ello, tras once años de carrera mediática siendo parte de Combate y Esto es guerra posteriormente, Baigorria finalizó su etapa como chica reality.

De ese modo, en la edición del 22 de diciembre, donde se vivió una emocionante final de Esto es guerra y la victoria del equipo de Combatientes, Alejandra reveló su alejamiento de los realities.

“Yo me despido, este es mi último año, gracias por todos los amo, es mi último año, les agradezco en el alma. Me duele mucho no haber competido en un circuito final, [...] pero los chicos lo han hecho espectacular”, dijo la empresaria.

Asimismo, mediante una entrevista con el medio Infobae, Alejandra explicó que su salida no ha sido motivada por los constantes enfrentamientos con su excompañera Onelia Molina, a quien aseguró demandarla.

“(¿Si la decisión es por Onelia?) No, no sabemos si estará tampoco (en próximo año). El crecimiento de mi empresa ha sido bastante grande este año, va a demandar mucho tiempo de mí y de repente no voy a tener tiempo”, indicó.

Asimismo, Baigorria se mostró agradecida por el apoyo de sus fanáticos, que la acompañaron en todos estos años de carrera televisiva en los diferentes canales que trabajó.

“Sé que el corazón de Combate va estar para siempre. Muchas gracias, ‘Esto es guerra’ por haberme dado estos años y bueno, estaré viniendo a festejar con ustedes”, complementó.

Alejandra Baigorria destaca a “Esto es guerra” como experiencia retadora





Para finalizar su discurso de despedida, la empresaria aseguró que participar en Esto es guerra fue una experiencia retadora tanto física y mentalmente.

“La gente nueva tiene que saberlo, tienen que darle duro y entrenar porque esto es un compromiso, es un trabajo, no solo las dos horas de programa, sino en tu casa, al levantarte, al entrenar, al dejar de ir a fiestas, eso es un sacrificio”, explicó.





