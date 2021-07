Tras su paso por el escenario de los Premios Heat 2021 con la canción “No sé”, Amy Gutiérrez habló sobre su experiencia en el evento internacional. Además, confesó que dentro de poco participará en un reality, pero no como concursante.

“Me sentía muy emocionada y cuando terminé de cantar en el escenario, te juro que no creía que esto había pasado, no creía que realmente estaba parada ahí”, reveló la cantante al diario Trome. “Estaba en momento de shock, ya que no estaba creyendo lo que había pasado”, añadió.

Amy Gutiérrez considera que su participación en los Premios Heat 2021 es el punto de partida para su anhelada internacionalización como artista. “Me ayuda a tener mayor experiencia, a poder de alguna manera ser más profesional. Allá todo es diferente, muy profesional y de alguna manera me ayuda bastante”, apuntó.

La intérprete de “Vamos a escapar” adelantó que viene preparando una nueva colaboración con la agrupación N’Klabe, a la cual conoció en República Dominicana gracias a su participación como presentadora en los Premios Heat del año pasado.

“Estoy dentro de un proyecto que ellos están haciendo, que es un documental y están haciendo covers de salsa de los 70, 80 y 90. Eso es algo que me encanta y estoy en el proyecto dentro de otros artistas internacionales que están ahí. No es solo una canción, sin todo un proyecto que ellos están haciendo. Así que imagino que saldrá para antes de fin de año”, indicó.

Finalmente, Amy Gutiérrez habló sobre su próxima participación en un programa de TV. “En unas semanas voy a lanzar una sorpresa que sé que le va a gustar mucho a mis seguidores y a mucha gente que me sigue. Sobre un programa de televisión donde voy a participar, pero no como concursante, así que ya van a ver ahí pronto”, contó.

“Es un programa peruano, pero que tiene un formato internacional. Entonces, ahí vamos a ir contándoles. Cada cosa pequeña o grande que sea, yo voy a siempre compartirlo con mis fans, gente, familia y equipo. Para mí es importante celebrar con ellos juntos”, añadió.

