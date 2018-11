Instagram: María Grazia Gamarra enternece con video de su hija recién nacida

La vida de María Grazia Gamarra ya no es la misma desde que, a inicios de este mes, se convirtió en madre. Es así que en su cuenta de Instagram Stories, la actriz mostró cómo sus sábados por la noche siguen siendo divertidos, pero de una manera muy distinta.

La protagonista de la exitosa "Mi amor el wachimán" grabó a su pareja, Heinz Gildemeister, cuando arrullaba a la recién nacida Eva.

Al ritmo de "Nice for What" de Drake, y con luces propias de una fiesta, el hijo de la ex tenista Laura Arraya abrazaba a la pequeña, como se aprecia en estos videos de Instagram:

María Grazia Gamarra mantiene una relación sentimental con el instructor de tenis Heinz Gildemeister, a quien conoce hace más de 10 años, según contó en Instagram a través de una fotografía.