Julieta Rodríguez: "Nunca he sido racista, amo al Perú" [VIDEO]

La modelo argentina Julieta Rodríguez admitió ser la dueña de la voz que ofende a los peruanos en un audio difundido el último lunes por “Espectáculos”. En diálogo con el programa “Amor, amor, amor”, señaló que dicha grabación se dio en una charla con un grupo de cuatro personas vía la aplicación WhatsApp.

“Lo hice en un momento en el que me encontraba mal. Fue un mensaje privado que le mandé a un grupo de amigos. Le mandé a unos amigos que me estaban atacando previamente, lo mandé confiando en personas que luego terminaron traicionándome”, manifestó.

Visiblemente afectada, la expulsada integrante de “Combate” deploró sus propias palabras, se disculpó con los peruanos que se hayan podido sentir afectados y dijo amar profundamente este país.

“Nunca pensé que me arruinarían de esa forma. No soy racista. Mis papás me educaron para no ser racista”, añadió.

En una extensa entrevista, Julieta Rodríguez recalcó que desde su primer día en estas tierras sintió el afecto y cariño del público. “Me gustan mis shows, abrazo y beso a la gente siempre. Siento mucho cariño por el Perú. No quiero irme de aquí porque ya es mi casa”, continuó.

El lunes, "Espectácuos" reveló un audio en el que se escucha la voz de una mujer llamar "cholos de m..." e "indios marginales" a los peruanos. Esto ocasionó que Julieta Rodríguez sea despedida del reality "Combate" y que en las redes sociales se llegue a pedir su deportación del país.

La argentina dio a entender que siempre tuvo la intención de disculparse con los agredidos por sus palabras, sin embargo, "no le dieron oportunidad" de hacerlo.(En video: Las palabras de Julieta Rodríguez en el polémico audio con insultos a peruanos)

NO DESEA IRSE DEL PERÚ La también ex integrante de "Esto es guerra" y "Bienvenida la tarde" dijo que no tiene la intención de abandonar el Perú. Espera que los peruanos la perdonen porque "Navidad es una época de felicidad".





(Más disculpas de Julieta Rodríguez en "Amor, amor, amor")

Asimismo, intentando dejar en claro que no es mínimamente racista, señaló que es hija de "un padre negro". En todo momento, Julieta Rodríguez repitió que tiene muchos amigos en este país, que respeta y quiere a los peruanos "mucho más de lo que se imaginan".

Consultada exactamente sobre las circunstancias en las que dijo esas ofensivas palabras, la extranjera admitió que "se pasó de copas" y que jamás pensó que el audio saldría de su grupo de WhatsApp.

De la misma forma, señaló que ha reforzado su tratamiento anti depresión. Es más, ahora se habría sometido a cura de sueño supervisada por médicos.