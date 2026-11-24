Korina Rivadeneira fue vista junto a Nacho Di Marco después de compartir una celebración por su cumpleaños y trasladarse hasta el edificio donde reside el actor argentino. El encuentro se produjo días después del beso que ambos protagonizaron en una obra teatral, escena que también contó con la presencia de Mario Hart entre el público.

Las imágenes difundidas por el programa “Magaly TV, la firme”, muestran el recorrido que realizaron ambos artistas después de compartir una reunión.

Antes de su llegada al edificio, se observa que una tercera persona descendió del vehículo durante el trayecto, mientras que el actor argentino tomó el volante para continuar conduciendo. Posteriormente, las cámaras registraron que ambos ingresaron durante la madrugada al estacionamiento, donde reside Di Marco.

Korina Rivadeneira captada junto a Nacho Di Marco, con quien se 'chapa' en obra de teatro. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

De acuerdo con la secuencia difundida, Korina fue vista nuevamente alrededor de las 3 p.m. mientras paseaba a unos perros en compañía de una amiga. Más tarde, aproximadamente a las 5 p. m., Nacho Di Marco salió del inmueble con otra vestimenta, según los detalles expuestos en el programa de Magaly Medina.

La difusión de estas imágenes ocurre después de que Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco protagonizaran un beso durante una presentación teatral, escena que también fue presenciada por Mario Hart.

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En declaraciones a Trome, Nacho Di Marco señaló que el beso forma parte de su trabajo como actor y que comprende la atención que genera la situación. Asimismo, comentó que tiene previsto permanecer en Perú hasta concluir la temporada teatral y que espera regresar al país el próximo año.

Korina Rivadeneira habría pasado la noche en edificio donde vive Nacho Di Marco, según Magaly TV La Firme.(Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

Cabe recordar que Korina Rivadeneira y Mario Hart anunciaron el fin de su relación a inicios de 2026, después de casi nueve años juntos y dos hijos en común. La modelo explicó posteriormente que la decisión estuvo relacionada con diferencias en la convivencia y en sus formas de pensar.