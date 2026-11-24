Korina Rivadeneira fue captada ingresando de madrugada al edificio donde vive Nacho Di Marco
El programa de Magaly Medina difundió imágenes de la modelo y el actor argentino tras compartir una celebración, en medio de la atención generada por su beso en una obra teatral y su separación de Mario Hart.
Las imágenes difundidas por el programa “Magaly TV, la firme”, muestran el recorrido que realizaron ambos artistas después de compartir una reunión.
Antes de su llegada al edificio, se observa que una tercera persona descendió del vehículo durante el trayecto, mientras que el actor argentino tomó el volante para continuar conduciendo. Posteriormente, las cámaras registraron que ambos ingresaron durante la madrugada al estacionamiento, donde reside Di Marco.
De acuerdo con la secuencia difundida, Korinafue vista nuevamente alrededor de las 3 p.m. mientras paseaba a unos perros en compañía de una amiga. Más tarde, aproximadamente a las 5 p. m., Nacho Di Marco salió del inmueble con otra vestimenta, según los detalles expuestos en el programa de Magaly Medina.
La difusión de estas imágenes ocurre después de que Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco protagonizaran un beso durante una presentación teatral, escena que también fue presenciada por Mario Hart.
En declaraciones a Trome, Nacho Di Marco señaló que el beso forma parte de su trabajo como actor y que comprende la atención que genera la situación. Asimismo, comentó que tiene previsto permanecer en Perú hasta concluir la temporada teatral y que espera regresar al país el próximo año.
Cabe recordar que Korina Rivadeneira yMario Hart anunciaron el fin de su relación a inicios de 2026, después de casi nueve años juntos y dos hijos en común. La modelo explicó posteriormente que la decisión estuvo relacionada con diferencias en la convivencia y en sus formas de pensar.
Korina Rivadeneira rompe el silencio sobre su separación con Mario Hart y explica que decidió hablar para proteger a sus hijos y aclarar su versión. Afirma que la relación se deterioró por años, que Mario terminó la relación en dos oportunidades y que el quiebre se profundizó tras convertirse en madre.