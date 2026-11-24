El piloto Mario Hart dedicó un saludo de cumpleaños a su expareja, la modelo venezolana Korina Rivadeneira, a través de sus redes sociales, poco después de que se difundieran imágenes de ella junto al intérprete argentino Nacho Di Marco cuando ingresaban a un edificio en Magdalena.

En la historia publicada en su cuenta de Instagram, Rivadeneira aparece abrazando a los dos hijos que tiene en común con el conductor frente al mar, con un atardecer de fondo. Sobre la imagen, el exintegrante de programas de competencia escribió el mensaje textual: “Happy birthday Kori, sé feliz siempre”.

Minutos después, Korina replicó la publicación en su propio perfil, añadiéndole el tema “Happy Birthday Hip Hop” con un escueto “Gracias”, acompañado de emojis de manos en señal de agradecimiento y un corazón.

Post de Korina Rivadeneira

¿Qué dijo Mario Hart sobre las imágenes de Korina con Nacho Di Marco?

El saludo en redes sociales coincidió con un reportaje de “Magaly TV, la firme”. Allí se vio a Rivadeneira y a Di Marco coincidiendo en un local de San Isidro tras el concierto de Christina Aguilera, para luego desplazarse en la camioneta de la modelo hacia un edificio en Magdalena, de donde ella se retiró al día siguiente.

Consultado sobre este tema en el podcast “Sin + que decir”, Hart aclaró que lleva diez meses separado de la madre de sus hijos y sostuvo que el encuentro no modifica la dinámica familiar que sostienen. “Este tipo de cosas no va a cambiar la relación que tengo con ella, con mis hijos, con mi familia”, afirmó.

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Asimismo, Hart explicó que su única observación hacia su expareja está relacionada con el resguardo de su información privada. “Le voy a llamar la atención a Korina”, comentó Hart antes de precisar su recomendación: “Vengo dando consejos, dando tips, que no se sube historias en tiempo real porque después ven tus historias y te van a buscar al lugar”.

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