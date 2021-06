Gisela Valcárcel presentó una nueva temporada de “Reinas del show” en América TV y la conductora Janet Barboza fue presentada en la pista de baile como una de las competidoras.

La presentadora del programa “América Hoy” admitió que analizó mucho la propuesta de Gisela para ser parte del elenco, pero finalmente aceptó ante la insistencia del productor Armando Tafur.

“El productor Armando Tafur convence hasta las piedras. Nunca me imaginé que después de mi última presentación en el año 2015 que yo iba a regresar a esta a pista”, expresó Barboza.

“La pensé antes de regresar y me dije ‘vamos o no vamos’. He aprendido cositas y por ahí que quiero mostrar algunos trucos”, añadió.

Janet Barboza regresó a “Reinas del show” con una coreografía de la canción “El Embrujo” y recibió comentarios positivos y negativos por parte del jurado.

