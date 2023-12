Samahara Lobatón fue internada en una clínica local desde la mañana de este 7 de diciembre, detalló el conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González. El popular ‘Peluchín’ dijo que la hija de Melissa Klug fue acompañada por su actual pareja, Bryan Torres.

“Samahara fue internada en una clínica local. ¿Quién está ahí? Bryan ha ido para auxiliar. ¿Recuerdas lo que dije desde hace tiempo?”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Samahara Lobatón recibe anillo de Bryan Torres y aviva rumores de un posible matrimonio

Aunque hasta el momento no hay una versión oficial sobre las causas exactas que llevaron a urgencias a Samahara Lobatón, el conductor no perdió la oportunidad para comentarle a Gigi Mitre sobre la posibilidad de un posible embarazo de la influencer.

“Lo ha negado, pero ¿tú crees algo de lo que pueda salir de su boca? Es una decisión personal confesarlo, pero cada vez que yo te he dicho que alguien ha estado embarazada, lo ha estado, no me voy a arriesgar a decir algo así si no tengo una fuente muy cercana, yo cuento lo que sé, pero los únicos autorizados en soltar datos son los protagonistas”, manifestó Rodrigo González en su programa.

Se espera que en las próximas horas la familia o la misma Samahara Lobatón se pronuncie sobre su estado de salud ante sus seguidores.