La cantante Susan Prieto, conocida por participar en diferentes realities de canto de la televisión peruana, decidió hacer un cambio radical en su vida, para cuidar su salud. La intérprete decidió llevar una alimentación más saludable y someterse a una delicada operación bariátrica.

Susan Prieto compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos en la que se aprecia que ha bajado más de 40 kilos desde que realizó la operación, pero recalcó que no ha sido solo producto de esta intervención, sino también de una dieta personalizada dada por una nutricionista, comer a sus horas y entrenamiento físico.

“Esta soy yo antes y ahora, amándome siempre igual. Solo que ahora entiendo que los límites no están bien y que yo los crucé. Soy yo después de dietas, ejercicios, nutricionista y un procedimiento que cambió mi vida”, escribió junto a las fotos en Instagram.





“No saben que lindo es poder predicar el amor propio, amándote. Amor propio no es solo decir que te amas de la boca para afuera, amarte es sentirte bien. Te van a criticar por todo, tú puedes", agregó en la publicación que compartió en Instagram.

Hace unos meses, la cantante reveló que se sometió a una intervención. "Ahora mi estómago mide dos centímetros menos, casi nada. De hecho, mi cuerpo se recuperó rápido, en una semana estaba normal. Creo que tengo buen aguante al dolor, porque siento que no me afectó en nada”, dijo en una entrevista.

Según explicó la artista que defiende a las modelos de tallas grandes, su peso empezó a ser un problema cuando sintió dolor físico. “Llegó un momento donde no me sentía bien, en que me dolían las rodillas, las piernas, en el escenario no podía ser yo misma y por eso decidí hacerme la operación. Estoy bajando 40 kilos, 20 en la operación y 20 de manera natural”, sostuvo en agosto del año pasado.