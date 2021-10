A través de su perfil de Instagram, Carlos ‘Tomate’ Barraza compartió unas fotografías en las que aparece en una clínica, y tras ello, sus fanáticos empezaron a especular que se habría sometido a algún tratamiento estético. Ante los diversos comentarios, el locutor de radio decidió salir al frente y explicar lo que le sucedió.

Barrazo explicó que llegó a la clínica para que le extirpen las glándulas mamarias con el fin de evitar un posible cáncer a futuro.

“Qué tal amigos, cómo están. Quería aclarar el tema de mi operación, de mi intervención quirúrgica. Mi madre, en 2008 sufrió de un cáncer de mama, los hombres también estamos propensos a eso y sobre todo con ese antecedente de mi madre”, señaló en los primeros segundos del clip.

Según comentó en su Instagram, tuvo que recurrir a un cirujano plástico porque son los únicos que pueden retirar las glándulas mamarias. “No me he hecho ninguna operación estética, lo que sucede es que la única persona que puede retirar las glándulas mamarias es un cirujano plástico porque tiene que aspirar la grasa”, acotó.

Finalmente, ‘Tomate’ Barraza invitó a todos los hombres a realizarse los respectivos chequeos para evitar o detectar un posible cáncer de mama. “Les pido a todos los hombres que se hagan un chequeo, que no tengan miedo. No tengas miedo amigo, hazte tu chequeo y, obviamente, las mujeres con mucha más razón”, indicó.

A su vez, recordó que Roberto Martínez Vera-Tudelo, excapitán de Universitario de Deportes y exesposo de Gisela Valcárcel, padeció de cáncer de mama en el año 1995.

