Walter Yaipén, de Hermanos Yaipén, recuperó su libertad

Walter Yaipén, director de la agrupación Hermanos Yaipén, recuperó su libertad tras ser detenido el pasado miércoles en Bolivia, acusado de estafa. Esta mañana, su hermano Javier empleó las redes sociales para dar a conocer el hecho.

Mediante su cuenta de Facebook, Javier informó que Walter ya se encuentra libre y agradeció a los seguidores del empresario por las muestras de solidaridad que le hicieron llegar.

“Familiares y amigos les comunico que Walter Yaipen está libre de culpa gracias a todos los amigos que estuvieron con nosotros. Él estará viajando a Perú para su recuperación, mientras tanto, Hermanos Yaipén se queda a cumplir sus 4 presentaciones en Cochabamba y La Paz”, escribió Javier.

El Poder Judicial de Bolivia determinó la detención del empresario, que se encontraba en una gira musical en la ciudad de La Paz, debido a una denuncia que le impuso Silvia Inés Ticona Barroso, representante de Ares & Producciones Musicales, en febrero del presente año por incumplimiento de contrato.

Sin embargo, los abogados de Ares & Producciones y los de Walter Yaipén llegaron a un acuerdo en el que acordaron cancelar la deuda de 42 mil dólares que debían a la empresaria.

LO QUE OCURRIÓ Hermanos Yaipén, a través de un comunicado de prensa, negó las acusaciones de estafa, alegando que la empresaria Inés Ticona Barroso, solo depositó el 50% de la suma establecida para la presentación de la orquesta peruana prevista para el 15 de junio del 2013, en La Paz, Bolivia.

Pero al llegar a Bolivia el 15 de junio, la orquesta Hermanos Yaipén se dio con la sorpresa de que no se había cumplido con el compromiso ya que no se había cancelado el 50% restante de la cantidad establecida por la presentación, no se habían pagado los impuestos, ni existía hospedaje alguno en ese país.

Según el comunicado, la explicación que dio Silvia Ticona fue que no tenía dinero para pagarles. Sin embargo, logró recaudar la diferencia del monto, pero la orquesta decidió no presentarse por cuestiones de seguridad ya que el local donde se iban a presentar no reunía las mínimas garantías de seguridad y estaba siendo atacado por el público asistente.