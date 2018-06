La actriz Kelly Marie Tran se dio a conocer en todo el mundo por su trabajo como Rose Tico, quien tiene una misión importante en "Star Wars: The Last Jedi". Ella eliminó su cuenta Instagram de manera reciente, esto ante los constantes meses de acoso por algunos de sus seguidores.

"Asustada, pero haciéndolo de todas maneras". Ese texto y una foto de perfil es lo único que se puede ver en la cuenta Instagram de Kelly Marie Tran luego de borrar sus publicaciones, las cuales alcanzaron originalmente a más de 100.000 personas.

Ante la salida de Kelly Marie Tran de la red social, el actor y productor Masi Oka se pronunció: "Me entristece escuchar que KMT fue acosada hasta que se fue de Instagram. Ella estuvo genial en la película. En mi humilde opinión, los grupos de fans deberían tratarse de inclusión y compartir el amor por algo que de verdad nos importa", dijo.

"Me tomó un año de trabajo —y algunos amigos fuertes que me apoyaron— darme cuenta que no es mi problema gustarle a la gente o no. No cambia mis objetivos, mis sueños, lo que quiero hacer con las oportunidades que me dieron", contó en uno de los posts de Instagram que eliminó.

Antes de Kelly Marie Tran, también eliminó su cuenta Instagram Daisy Ridley, que interpreta a Rey en las nuevas películas de "Star Wars". La aprendiz de jedi fue víctima de acoso digital tras manifestar su pesar por la masacre en la discoteca Pulse.

En "Star Wars: The Last Jedi", Rose Tico (Kelly Marie Tran) conoce a Finn (John Boyega), con el cual lleva a cabo una misión para desactivar el poder de ataque de la Primera Orden. Esto la lleva a arriesgar su vida.

DATO

El noveno episodio de "Star Wars" llega a los cines en 2019.