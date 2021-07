La conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens sorprendió a propios y extraños al confesar que no le gusta la música urbana, solo escucha la que ha lanzado la cantante Leslie Shaw. Además, agregó que no escucha la música de Jota Benz ni la de Mario Hart.

Así lo reveló en una entrevista para el programa ‘Estás en todas’ donde la reportera fue a su encuentro para preguntarle qué canción no puede escuchar más.

“No me gusta mucho la música urbana, excepto las que ha lanzado Leslie Shaw, que por cierto me parecen alucinantes... No me gusta (la música urbana) me deprimen y ni siquiera sé sus nombres y hay varias que no soporto”, expresó Rebeca Escribens.

De inmediato, la reportera le increpó sobre sus buenas opiniones que ha tenido en el pasado en “América Espectáculos” sobre la música que realiza Mario Hart o Jota Benz. “¿Es mentira todo? ¿No escuchas las canciones de estos señores?”.

A lo que la conductora de televisión contestó: “No, yo solo los veo, los registro, los escaneo de arriba hacia abajo y me pongo tapones”, bromeó la conductora.

