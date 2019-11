¿Mito o realidad? La nueva serie peruana por streaming “El día de mi suerte" no solo muestra una Lima caótica en el año 1986; también presenta al hito salsero de la época, Héctor Lavoe, en su primera y última visita al país por la Feria del hogar. En ese contexto la historia sigue a Toño, imitador peruano del “Jibarito de Ponce”, quien busca conocer a su ídolo y así “cambiar su suerte”. Algunas escenas de la serie hacen referencia a situaciones que Lavoe vivió en su visita al Perú; otras, por el contrario, son ficción. A continuación, nuestro “fact checking” de los dos primeros episodios de esta serie.

El misticismo de Héctor Lavoe

La serie: Más de uno le ha atribuido al cantante puertorriqueño una habilidad para la santería (religión afro-caribeña que adora a los antepasados) y la brujería. Su personalidad irreverente lo hacía blanco de adjetivos como “loco” o “brujo”. Bajo esta imagen, el personaje de “El día de mi suerte” se muestra como un artista fuera de lo común, a quien el mismo Presidente de entonces le pide utilizar sus “poderes” para protegerlo de enemigos. “Me he enterado que, además de ser un gran cantante, eres un brujo santero”, se oye decir al gobernante de turno. En otra escena, al inicio del segundo episodio, se ve al Héctor Lavoe ficticio persignarse frente a un altar santero.

La realidad: Esta perspectiva de “El cantante de los cantantes” coincide con el testimonio del gerente de producción de la “Feria del hogar”, Frank Griffiths, quien en entrevista con el portal web especializado en salsa Salserísimo lo describe como un “genio loco”. Según cuenta el empresario, en su primer encuentro con Héctor Lavoe, este le advierte que su vida corría peligro. “Tú estás en peligro de muerte”, le dijo. Coincidentemente, por aquel entonces, el sobrino de Griffiths había sido secuestrado y el hombre de negocios recibía amenazas.

Conclusión: Había algo místico en el “rey de la puntualidad”... o tal vez Lavoe leyó las noticias.

Altar frente al que Héctor Lavoe se persigna en "El día de mi suerte". (Foto: Captura)

¿Se hospedó en el Hotel Bolívar?

La serie: En el primer episodio de “El día de mi suerte”, vemos a Antonio “Toño” Gómez Huamán ─imitador de Héctor Lavoe─ intentar un primer contacto con el salsero, esperándolo en el hotel donde se hospedaba. Cuando este finalmente llega después de ofrecer un concierto en la “Feria del hogar”, una toma revela que el Hotel Bolívar albergó al intérprete de “Periódico de ayer”.

La realidad: A pesar del reconocimiento que ya tenía el Hotel Bolívar en aquella época, Héctor Lavoe no se hospedó allí. Durante su visita a Lima, los productores encargados de los conciertos que ofrecería en la ciudad dispusieron que el “Jibarito” se hospedara en el Hotel Sheraton. Incluso Ruswell Carpio, melómano, director de Herencia Rumbera y amigo de uno de los músicos de Héctor Lavoe, confesó al mismo portal especializado que lo conoció en el piso 13 del Hotel de Paseo de la República.

Veredicto: No, Lavoe se hospedó en el Sheraton. A la realidad y la ficción los separan cuatro cuadras.

"El día de mi suerte" muestra al Hotel Bolívar como el lugar donde se hospedó Héctor Lavoe en Lima. (Foto: Captura)

¿Existió el empresario Genaro Olaechea?

La serie: Uno de los personajes más jocosos de la serie es el interpretado por Carlos Carlín. El actor personifica a Genaro Olaechea Pacheco, un empresario peruano que gestiona la visita de Héctor Lavoe a Lima y se convierte en el principal obstáculo de Toño en su camino para dar con el salsero. No obstante, Genaro es ficticio.

La realidad: El verdadero hombre de negocios que coordinó los conciertos de Héctor Lavoe en El Gran Estelar es argentino y se llama Jorge Fernández. El empresario era representante de Show S.A. ─empresa encargada de los contratos a artistas extranjeros para la “Feria del hogar”─ y fue quien coordinó con el entonces mánager del artista, Héctor Maisonave, para establecer el contrato. Si bien el personaje de Genaro Olaechea no representa al verdadero Jorge Fernández, sí podría estar inspirado en alguien real; el fallecido Hugo Abele. Este fue el productor musical que entrevistó a Héctor Lavoe para su programa radial Sonido Latino en 1986. En aquella entrevista se oye al cantante llamarlo “gordito, llenito”; es decir, de la misma forma en la que se refiere el Lavoe ficticio al personaje de Carlín.

Veredicto: Genaro Olaechea Pacheco no existió, pues el nombre del empresario fue otro y su personalidad incluye aspectos de un amigo del salsero.

Genaro Olaechea representaría a Hugo Abele, amigo de Héctor Lavoe. (Foto: Captura)

La visita al hospital psiquiátrico

La serie: Uno de los primeros objetivos de Toño fue llevar a Héctor Lavoe al Centro de salud mental del Callao donde está internada su hermana. Cuando consigue hacerlo, la escena se ve interrumpida por la explosión de un coche bomba que deja el lugar en la oscuridad total. Este momento es aprovechado por “El cantante de los cantantes” para huir junto a Toño y recorrer el Callao en medio del toque de queda.

La realidad: De acuerdo con el testimonio de Kike Vigil, co-productor del programa radial Sonido Latino y amigo de Abele, Héctor Lavoe nunca pisó un psiquiátrico. En conversación con El Comercio, el también creador del portal salsero Mambo Inn Radio descartó esta posibilidad, pues él mismo fue uno de los encargados de acompañar al artista durante su estadía en Lima.

Veredicto: Héctor Lavoe nunca visitó un hospital psiquiátrico.

Lucho Cáceres en el papel de Toño antes que un coche bomba explotara. (Foto: Captura)

Héctor Lavoe perdido en el Callao

La serie: Gran parte de la diversión del segundo episodio transcurre en la aventura nocturna de Héctor Lavoe y Toño por el Callao. Ambos se dejan guiar por un perro peruano considerado “sagrado” que los lleva a hacer cosas como bailar en una discoteca punk o navegar en el mar del primer puerto. Todo esto, mientras su representante y seguridad personal lo buscan desesperadamente.

La realidad: Las escenas antes descritas son parte de uno de los mitos más grandes alrededor de la visita del puertorriqueño a Lima. Las noticias locales, de hecho, difundieron esa versión. Sin embargo, considerar que Héctor Lavoe “se perdió” no sería del todo cierto. Frank Griffiths, ejecutivo de la “Feria del hogar”, le confesó a Salserísimo que dudaba que el intérprete de “La murga” cumpliera con todas las fechas pactadas, dada su conocida rebeldía. Sin embargo, todo salió tal cual el contrato y el intérprete se presentó en los seis shows pactados; aunque Ruswell Carpio ─coleccionista que siguió de cerca a la orquesta de Lavoe─ admitió para el mismo portal que Lavoe no necesariamente regresaba al hotel junto a sus músicos todas las noches.

Esto coincidiría con el relato de Kike Vigil, quien, junto con el productor Hugo Abele, lideró la guía turística de Héctor Lavoe en Lima. Ambos habían sido encargados por la producción de la “Feria del hogar” para acompañar al “Jibarito de Ponce” durante su estadía en la capital, asegurando que cumpliera con cada concierto del contrato. De este modo, Vigil descarta que Lavoe haya desparecido realmente, atribuyendo el rumor a un mito de la época.

Veredicto: Lavoe no se perdió, pues estuvo bien vigilado.

Héctor Lavoe de "El día de mi suerte" en un concierto de punk en el Callao. (Foto: Captura)

¿Una isla para el cantante?

La serie: Luego de la noche de aventuras de Toño y Héctor Lavoe, ambos amanecen navegando en un bote por el mar del Callao. En aquella escena, el artista le asegura a su imitador que quiere comprar la isla que tienen en frente: La isla El Frontón. “Me enamoré, mi pana. Conocí el amor de mi vida”, le dice Lavoe. “¿La isla?”, le pregunta Toño. “Sí, la quiero para mí. Sabía que en el Perú iba a encontrar lo que me iba a cambiar la vida. La quiero para mí”, insiste el puertorriqueño lanzándose al mar.

La realidad: El bote es ficticio, pero el diálogo entre ambos personajes sí ocurrió, aunque en otro contexto. Según relata Kike Vigil, en una de las cenas que compartió con Héctor Lavoe luego de su presentación en el Gran Estelar, este le consulta curioso: “¿Cómo se llama ese lugar al que fuimos en el Callao y habían unas islas?”. “La Punta", le responde Kike. “¡Eso! La Punta. Y, ¿la isla?”, le cuestiona Lavoe. “Es la isla San Lorenzo”, le responde Vigil. “Y, ¿cuánto cuesta? Quiero comprarla”, afirma el cantante dejando desconcertado al productor, quien le pregunta por qué. “Porque ahí sería muy feliz”, dice Lavoe. Vigil recuerda que horas antes habían llevado a Lavoe ─por única vez─ a conocer el Callao. En el paseo, habían visitado el cementerio Presbítero Maestro y el restaurante “Francesco”; además de hacerle un tour por la Avenida Sáenz Peña, Chucuito, La Punta y el Malecón. En este último lugar, “El cantante de los cantantes” quedó enamorado de la isla San Lorenzo.

Veredicto: Sí, Lavoe quería su propia isla.

Héctor Lavoe cuando confiesa que quiere comprar El Frontón en "El día de mi suerte". (Foto: Captura)

“Me inyectaste, Perú”

La serie: En la misma escena de “El día de mi suerte” de Héctor y Toño en el bote, el cantante culmina su diálogo con la frase “me inyectaste, Perú” antes de lanzarse a las aguas.

La realidad: Si bien la frase podría pasar desapercibida, esta sí fue dicha por el verdadero “Jibarito de Ponce” en 1986. En la que hoy es una entrevista histórica a Lavoe durante sus días en el Perú, Hugo Abele de Radio América le preguntó en su programa en vivo cómo lo recibió el público nacional, luego de 20 años de espera. Lavoe respondió: “Perú me ha dado un reconocimiento que ya yo creía que no existía tanta fuerza en mí, pero aquí me han revivido. Esto ha sido la inyección fantástica. Perú, me inyectaste”.

Veredicto: Sí, Lavoe dijo la frase “Me inyectaste, Perú”.

Héctor Lavoe cuando se lanza al mar en "El día de mi suerte". (Foto: Captura)

El encuentro con el Presidente

La serie: “El día de mi suerte” muestra un encuentro entre Héctor Lavoe y el Presidente en un cuarto secreto de Palacio de Gobierno. Según cuenta la serie, el mandatario buscaba con desespero una reunión en privado con el puertorriqueño, pues necesitaba que este lo protegiera de sus enemigos con sus “poderes santeros”. En el primer capítulo, ambos se encuentran.

La realidad: Ante todo, si bien el presidente de la serie no es identificado como Alan García (que gobernó por aquel entonces), el personaje que interpreta Paul Vega tiene actitudes que pueden relacionarse al mandatario. Kike Vigil niega rotundamente que la reunión haya ocurrido realmente. Como se recuerda, el fallecido presidente García era seguidor de la música criolla y no especialmente de la salsa. Los registros demuestran que García incluso solía entonar éxitos criollos con el recordado Arturo “Zambo” Cavero.

Veredicto: No, García no vio a Lavoe en Palacio y, por ende, no le hizo cargar la granada de mortero.

Toño imitando a Héctor Lavoe junto a Alan García en "El día de mi suerte". (Foto: Captura)

