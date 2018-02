"Game of Thrones" volverá a la TV en 2019 con su temporada final. El camino tradicional para el espectador es esperar, pero también hay webs especializadas que consiguen información previa, algo que HBO ya quisiera evitar. Eso ocurrió esta semana.

A continuación, spoilers de "Game of Thrones" temporada final:

Vía Watchers on The Wall nos enteramos que en Belfast, Irlanda del Norte, se filmó una escena que involucra el castillo de Winterfell y fuego. Para ser más exacto, todo el set ardía, lo cual representa un desarrollo que hasta ahora no se había visto a ese nivel en la historia.

En la segunda temporada de "Game of Thrones", Winterfell ardió tras la batalla de los Hijos del Hierro y la Casa Bolton, pero el castillo se mantuvo lo suficientemente estable como para ser reconstruido en temporadas posteriores. Esta vez no sería así.

La caída de Winterfell ocurre semanas después de que el set de Belfast fuera reconstruido de manera amplia, con torres adicionales que antes solo existían como parte de los efectos especiales. Watchers dedujo que por razones de historia sería necesario tener soldados sobre dichas construcciones, lo cual podría implicar que el lugar sería atacado.

Como detalla la web, el fuego podría ser de Viserion, dragón controlado por el Rey de la Noche. Otra posibilidad, pero remota, es que se trate de un ataque por parte de Cersei Lannister con fuego valyrio. En el peor de los casos, los otros dos dragones de Daenerys podrían haber causado el desastre.

Al final de la temporada 7 de "Game of Thrones", el Rey de la Noche destruyó la Muralla y cruzó con todo su ejército de muertos vivientes. El primer castillo que encontrarán en su camino es Last Hearth de la casa Umber. Tras ello, si continúan por el Kingsroad, estarán en las puertas de Winterfell.

DATO

Puedes ver todos los episodios de "Game of Thrones" en la app HBO GO (PC, Android, iOS, Chromecast)