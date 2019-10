En todas sus temporadas, “Rick and Morty” se ha burlado de Jerry. La cuarta temporada promete encontrar nuevas maneras en las que el personaje descienda a nuevos niveles de miseria, tal y como lo muestra el nuevo adelanto.

Revelado este domingo por la cuenta Facebook del canal estadounidense Adult Swim, el video muestra que Beth le pide explicaciones a su marido, Jerry, por unos gastos sospechosos.

Beth: “Jerry, ¿qué es Taddy Mason LLC, y por qué nuestra cuenta de teléfono es de US$ 700?”

Jerry duda, pero la respuesta no tarda en llegar por un comercial de televisión: Taddy Mason es un hombre que cobra US$ 1.99 por minuto para hablar de cualquier cosa, como fútbol o barbacoas. Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero en esta serie puede alquilar a un amigo.

Visiblemente avergonzado, Jerry intenta apagar el televisor. Beth, quien ha visto peores cosas de su esposo, solo se limita a decirle que consiga un trabajo.

Creada por Justin Roiland y Dan Harmon, "Rick and Morty" sigue a un científico genio y su torpe nieto, los cuales llevan a cabo viajes a través del tiempo, espacio y realidades alternativas. La cuarta temporada tendrá solo cinco episodios.

Pero "Rick and Morty" continuará más allá del anunciado estreno. Roiland y Harmon anunciaron tener un contrato para 70 episodios adicionales, los cuales llegarán en un tiempo no determinado.

DATO

“Rick and Morty” temporada 4 se estrena el domingo 10 de noviembre por la noche en el canal Adult Swim.