Luego de seis temporadas y casi cinco años al aire, “Silicon Valley” llegó a su final con el último capítulo transmitido el fin de semana pasado por HBO. La serie cómica que se estrenó en el 2014 finalizó con un último episodio a modo de falso documental, trasladando a los espectadores a 10 años en el futuro.

Aquí se vieron a los personajes principales un poco mayores, compartiendo sus perspectivas de lo que sucedió con Pied Piper y cómo todos terminaron en esa situación. Como se recuerda, Richard Hendricks y los demás miembros del grupo accedieron a vender su nueva compañía de Internet, pero rápidamente se dieron cuenta que algo andaba mal.

Resulta que existía un peligroso elemento de encriptación que podía poner a la humanidad en riesgo, así que para salvar el mundo, tenían que sabotear a Pied Piper para que falle inmediatamente luego de su lanzamiento oficial.

A pesar de algunos inconvenientes, los protagonistas logran su cometido, lo cuál desemboca en uno de los más grandes desastres en la historia de la tecnología. Luego de esto, el grupo se separa y culmina en la recapitulación de lo que hicieron sus personajes 10 años después del evento.

En una entrevista con THR, los productores ejecutivos Mike Judge y Alec Berg comentaron que sabían exactamente cómo iba a terminar “Silicon Valley” desde hace mucho tiempo, pero cambiaron el final cuando comenzaron a escribir la última temporada de la serie:

“Teníamos en mente el final de la serie desde la temporada dos o tres. No era este final, pero tenía algo similar con Richard (Thomas Middleditch) básicamente “sacrificándose” (su compañía). Se trataba de él abriendo su código a todo el mundo y regalando su algoritmo oponiéndose al hecho de quedárselo y ganar mucho dinero con él”, comentó Mike Judge en la entrevista.

“Nuestro actual final vino justo cuando estábamos escribiendo esta temporada y uno de nuestros consultores en tecnología nos contó sobre la posibilidad teórica del fin del cifrado. En ese momento pareció más fuerte y un final más dramático.”

Por otro lado, una gran diferencia del final original con el nuevo que se presentó en HBO es el lado del documental 10 años después. Alec Berg lo explica de esta manera:

“Toda la parte documental fue casi al final del juego. Pensé que sería una manera interesante de cerrar el show y tener una estructura con la que podamos jugar. Una vez que obtuvimos la idea de que ellos tenían que hacer pública la idea de que habían fallado, pero en silencio todos sabrían que habían tenido éxito más allá de sus más locos sueños, todo indicaba que encajaría bien con la idea de un documental,” comentó a en la entrevista a THR.

El show de televisión ha sido marcado por altos y bajos durante todas sus temporadas, por lo que dejarla en un lugar donde Pied Piper había sido completamente disuelta fue a la vez sorprendente y que encajaba correctamente con el ritmo del show de HBO.

No obstante, esto no sería todo de “Silicon Valley”. En otra entrevista a EW, Berg comentó que si bien actualmente no hay planes para continuar desde este punto, si se bromeó sobre esa última escena que podría dar pie a una película de la serie.

“Seré sincero porque no tenemos un gran plan para regresar, pero si bromeábamos al respecto como que “oh esa es la película de Sillicon Valley, la búsqueda de una memoria USB”. Simplemente nos gusta la idea de crear este dispositivo del juicio final y luego, al final, Richard olvidó donde lo puso. Parecía un lugar divertido para terminar,” comentó el productor ejecutivo.

“Mira, me encanta este elenco y me encanta el programa, y si hubiera una oportunidad en algún momento y se sintiera bien hacer algo más con ellos, lo haría en un abrir y cerrar de ojos. Pero por ahora no hay planes para hacer eso, y ese no ha sido la semilla o el diseño de un nuevo proyecto… ¡hasta que lo sea!” finalizó Berg.

Por ahora los fans de “Silicon Valley” se tendrán que conformar con el final de la sexta temporada hasta que los productores y directivos de HBO decidan continuar la franquicia de alguna manera, ya sea con una nueva película, una secuela a modo de serie o algún otro producto de entretenimiento.