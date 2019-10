Desde sus inicios el cómic fue hecho pensando como un medio de entretenimiento, páginas con ilustraciones que podían contener desde los cohetes más brillantes hasta los villanos más retorcidos. El escritor británico Alan Moore creció con estas historias, en especial las de superhéroes.

Homenaje a la niñez

La lectura de aquellos cómics fue, en parte, la razón por la que se convirtió en escritor. En los años ochenta, cuando ya era reconocido en la escena inglesa de narrativa gráfica por su trabajo en la revista antológica “200 A.D.”, DC Comics de EE.UU. lo contrata como uno de sus nuevos talentos.

Eventualmente, Moore crearía “Watchmen” para DC, tras lo cual el panorama de la historieta no fue la misma. Se trató de una historia con personajes originales, aunque el escritor, que contó con los dibujos del preciso Dave Gibbons, no pretendía desde un principio que sea así.

Entre las historias que Alan Moore consumió de niño estuvieron los cómics de Charlton, una editorial que jamás llegó a tener popularidad comercial a niveles de DC o Marvel. The Question, Peacemaker, Nightshade, Blue Beetle y The Atom, personajes del viejo Charlton, necesitaban un relanzamiento en DC y Moore parecía el indicado para el trabajo. Pero el guion propuesto por el escritor dejaba a dichos personajes en posiciones incómodas; difíciles de continuar en nuevas series. Moore convirtió el problema en una oportunidad.

Moore prescindió de los personajes de Charlton Comics, reemplazándolos por unos nuevos, ligeramente basados en los originales. Esto resultó por ser una ventaja, como señaló el mismo Moore en 2000:

“Empezamos a reformar el concepto —usando los personajes de Charlton como el punto de partida, porque esos eran los que enviamos a Dick (Giordano, editor de DC)— y eso es lo que la trama involucraba. Empezamos a mutar personajes y empecé a darme cuenta que los cambios me permitían mucha más libertad. La sola idea del Captain Atom como un superhéroe nuclear —que tenía la sombra de la bomba atómica a su alrededor— había sido parte de la propuesta original, pero con el Dr. Manhattan, al convertirlo en una especie de superhéroe cuántico, lo llevó a una nueva dimensión; no era solo la sombra de la amenaza nuclear a su alrededor. Las cosas que podíamos hacer con la conciencia del Dr. Manhattan y el cómo veía el tiempo no habrían sido apropiadas para el Captain Atom. Así que fue la mejor decisión, aunque me tomó un tiempo darme cuenta”.

Comic Book Artist #9, 2000