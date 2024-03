Actor que aparece en la calle, actor al que le piden un selfie. Con André Silva el asunto no es tan distinto, pero también se añade algo más: le piden que cante. Gajes del oficio para alguien que lleva ya cuatro años con el que es, hasta ahora, su rol más extenso: el León de la Cumbia, protagonista de la telenovela “Luz de Esperanza”.

Cuando el actor entró a la ficción, no sabía que haría conciertos. No obstante, está dentro de lo esperado por lo que se requería para su papel. “Me dijeron que el personaje requería cierta destreza para el canto y para el baile, porque era un cantante profesional que me tocaba representar. No dudé en tomar clases de canto durante dos años y también baile”, cuenta Silva en una pausa a sus grabaciones.

“La concepción de este proyecto nace de hacer una telenovela musical, contar la historia de un personaje, un cantante famoso que se llama el León de la cumbia, y contar un poco su historia, cómo se hizo, cómo llegó a ser el León y qué dificultades tuvo para alcanzar el éxito”, afirma el actor. Así, se entiende que la popularidad de la serie, que tiene tres temporadas y un spin-off en emisión actual, surge por la identificación de la audiencia con el protagonista, quien además tiene que superar las adversidades junto a su hija. Y las relaciones padre-hija no han sido tan exploradas en ficciones peruanas.

En medio de todo esto están los conciertos, estrategia de Del Barrio para acercar la ficción a sus seguidores. Silva cuenta que con estos shows aprendió mucho de su público, de sus sueños y forma de relacionarse con sus seres queridos. “Hemos podido conversar con varios de ellos. He visto muchas imágenes conmovedoras en los conciertos, con papás cargando en los hombros a sus hijos en un espectáculo que puede durar dos horas. Cuando ves un niño con un cartel dedicado al León de la cumbia, sentado en los brazos de su papá o en los hombros de su papá, la historia se comienza a contar desde casa.”

El Festival Musical Del Barrio se desarrolla este sábado en Independencia. No solo contará con la presentación del León de la Cumbia, sino con los niños de Esperanza la banda. De igual manera participarán Deyvis Orosco con su grupo Néctar Internacional y la agrupación Los Barraza. Finalmente, habrá una presentación de los actores de la telenovela “Los otros concha”, de próximo estreno.

DATO

Festival musical Del Barrio. Sábado 9 de marzo a las 7:00 p.m. en Plaza Norte. Cruce de la Panamericana Norte con Tomás Valle.