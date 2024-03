La victoria de Laura Pausini en el Festival de San Remo en 1993 es el punto que la italiana considera como la partida de su carrera, una carrera que empezó a desarrollarse mucho antes cuando cantaba en piano bares con su padre, pero que tomó dimensiones inimaginables cuando “La solitudine” logró el primer lugar en la famosa competencia de canciones. Aunque durante un año recorrió Europa cantando en italiano, en 1994 empezó a adaptar sus temas al español y se dio a conocer en América Latina, un continente que hoy la adora, como se pudo comprobar la noche del miércoles cuando la italiana retornó al Perú tras seis años de ausencia en el marco de la gira que celebra los 30 años de aquel debut internacional.

Como en aquellos primeros años, ‘La Pausini’ se ganó rápidamente a la audiencia con dos de sus más grandes virtudes: una voz potente (es de esas pocas artistas que suena igual y hasta mejor que en estudio) y un carisma y naturalidad que la hacen cercana a la gente que ha llegado a verla. Y al Arena 1 llegaron miles de personas. El lugar lució abarrotado y el tráfico pesado a los alrededores hacía sentir desde tempranas horas el desarrollo de un evento multitudinario. Laura salió a escena a las 9 p.m. Fue puntual porque sabía que la velada sería maratónica y que terminaría muy cerca de la madrugada del día siguiente. Fueron dos horas y media de show en los que la artista repasó temas importantes para su carrera, presentó temas de su nuevo disco “Almas paralelas” y compartió con sus fans el detrás de cámara de todo ello.

Apoyándose en videos de archivo y en muchas pausas -o ‘pausinis’ como les llama la artista en una broma que ya se ha vuelto recurrente en esta gira-, la italiana contó la historia detrás de varias de sus canciones. “Así Celeste”, un tema que compuso con su pareja, Paolo Carta, quien además es su director musical, sirvió para una reflexión personal sobre lo mucho que le costó ser madre y por ello dedicó el momento a las personas de su público que están intentando, por diferentes vías, iniciar una familia. También mostró imágenes inéditas del día en el que le pidió la mano a Paolo Carta para complacer un pedido de su hija, quien quería asistir a la boda de sus padres. Pero hubo momentos en los que optó por tomar una historia personal, como en el caso de “En cambio no” (que, como ha contado en varias ocasiones, es una canción dedicada a su fallecida abuela) para generar un vínculo con los asistentes.

Laura Pausini incluyó en Perú el tema "Quiero decirte que te amo", que no estuvo en el setlist de sus shows previos en América del Sur#LauraPausini pic.twitter.com/becmu3wnca — Melvyn Arce (@melvynarce) March 7, 2024

Laura Pausini le dedicó el concierto a la memoria de un fan nacional que la acompañó a lo largo de sus 30 años de carrera: René Bañares, quien fue presidente de su club de fans en Perú y falleció en 2023. “Esta noche mucha gente está aquí, sentada y de pie, pero también hay almas aquí, nuestros ángeles que están en este concierto con nosotros. (...) Quiero dedicarle este concierto a René. Chau, René, mi amor, chau querido”, dijo sosteniendo una camiseta que el joven fanático solía usar en los shows de la italiana.

A diferencia de otros artistas que tienen interacciones que repiten una y otra vez en cada gira, Pausini apostó en todo momento por la espontaneidad. Estaba muy conectada con los asistentes y eso le permitía reaccionar rápido y ofrecer esos momentos tan ‘virales’ que suele protagonizar en cada parada de su gira. Cuando arrancó el show dijo que era “la italiana más peruana de todas”, cambió la letra de “Las cosas que vives” para darle más localismo (“En la misma calle, bajo el mismo cielo… en el barrio de Miraflores”), invitó a todos a hacer lives y videollamadas en “Inolvidable” y hasta imitó a Juan Gabriel diciendo “abrázame muy fuerte” cuando una fan (que resultó ser Fiorella Caballero, una de sus jóvenes imitadoras de “Yo soy”) subió al escenario con un cartel de: “Me gustaría cantar contigo”.

El concierto estuvo muy bien estructurado para que las casi tres horas y más de 30 canciones del setlist no resultaran ni aburridas ni obvias. Es más, entre los varios hits que conformaron el repertorio, ‘La Pausini’ incluyó 9 temas del disco que lanzó a fines del 2023, algo bastante inusual en los shows de ahora en los que los artistas apuestan al máximo por los temas que ya conoce su público. Además, la italiana aprovechó para exponer a través de las canciones elegidas algunos temas que para ella son importantes: la preservación del planeta, la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+, la prevención contra la violencia de género, entre otros.

De entrada, Laura declaró que para ella un artista sin honestidad no es artista y que en su carrera por ello ha sido siempre transparente con su público. “Yo soy lo que soy en el escenario, sin poses, sin creerme una diva porque no lo soy. Siempre he sido honesta con ustedes, sin ocultarles nada sobre mí”, dijo para luego anunciar precisamente que su show tendría muchos temas sociales de por medio y que en algunos el público podía pensar como ella pero en otros no. “Quizás no estemos de acuerdo en todo, pero eso es lo bonito, respetar las diferencias”, contó Laura, que añadió que ese era el espíritu de su más reciente álbum, el número 14 de su carrera pero el primero elaborado en formato conceptual, pues cada canción es una historia independiente.

Laura Pausini dedicó su show de esta noche a la memoria de René Bañares, expresidente de su club de fans de Lima, quien falleció en 2023. #LauraPausini pic.twitter.com/G7Q9nVx729 — Melvyn Arce (@melvynarce) March 7, 2024

En el escenario, también se aprovecharon los diversos elementos disponibles para contar historias. Hubo muchas proyecciones de video en pantalla con Laura en diferentes estéticas. La propuesta de vestuario también fue de destaque. ‘La Pausini’ cambió 5 veces de atuendo, cada uno más impresionante que el otro. Salió a escena con un sastre negro de Alessandro Vigilante, luego pasó a un elegante vestido rojo de Valentino y también tuvo un colorido diseño de Emilio Pucci. Ningún detalle quedó a la deriva.

Laura utilizó un micrófono rosa y los miembros de la banda liderada por su esposo le hicieron juego con instrumentos también de color rosa. Al inicio, eran 6 personas en escena: Laura y 5 músicos, pero poco a poco el espacio se iba llenando: coristas, bailarines, performers y fans, que la artista iba dejando subir en algunos momentos. Ella también se movía indistintamente por la tarima: comenzó cantando sobre una plataforma, luego pasó a una pasarela, luego se sentó al piano, en otro momento tocó la guitarra eléctrica. En varios momentos, cantó a capella, aunque el público que se sabía las canciones le hacía siempre un sonoro coro.

Un momento de intimidad fue cuando la artista interpretó “Yo sí”, la canción por la que en 2021 ganó un Globo de Oro y estuvo en la carrera por el Oscar. El público se sumió en un respetuoso silencio por la interpretación que ofreció Laura, que estaba al mismo nivel de la que ofreció en los premios de la Academia junto a Diane Warren. Y es que, a diferencia de otros artistas que se cuidan la voz en ciertas paradas de sus giras y optan por el ‘playback’, la italiana siempre ofrece en Lima el 100% de su talento.

Al cierre de la velada, la italiana explicó el porqué. “Me llamo Laura y mi deseo para los próximos 30 años es seguir cantando para ustedes”. Sin duda, una celebración de verdadera vocación y pasión por lo que se hace.

Este fue el setlist del show de Lima del 6 de marzo del 2024:

1. El primer paso en la luna

2. Durar

3. Un buen inicio

4. Todas las veces

5. Verdades a medias

6. Yo canto

7. Emergencia de amor

8. Así celeste

9. Nuestro amor de cada día

10. Frente a nosotros

11. Escucha atento

12. Almas paralelas

13. Entre tú y mil mares

14. Como si no nos hubiéramos amado

15. Primavera anticipada/ It Is My Song

16. Caja

17. Volveré junto a ti

18. Limpio

19. Surrender

20. Con la música en la radio

21. Quiero decirte que te amo (tema sorpresa para Perú)

22. Nadie ha dicho

23. Lado derecho del corazón

24. Jamás abandoné

25. En ausencia de ti/ It’s Not Goodbye

26. Bienvenido

27. Similares

28. Las cosas que vives

29. Yo sí

30. Víveme

31. Hermana Tierra

32. Cero

33. En cambio no

34. Inolvidable

35. Amores extraños

36. La soledad

37. Se fue