El cantante Javier Parisi, reconocido mundialmente por su trabajo como imitador de John Lennon, vuelve a Lima para ofrecer un concierto tributo a The Beatles. El espectáculo titulado “The Beatles in my Life Tour” se realizará el próximo 4 de abril en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

El artista argentino, nacido en Lanús, vivió una infancia influenciada por los ritmos de The Beatles. A los 20 años creo su primera banda tributo a los ‘Fab Four from Liverpool’.

Con ya nueve años de experiencia, su banda recibiría una invitación de los directores de la “International Beatleweek” de Liverpool para actuar en la ‘Convención Anual de los Beatles’, tras ser recomendados por Allan Williams, primer manager de The Beatles, tras haberlos visto actuar en varias ocasiones en Argentina.

Luego de presentar su espectáculo “Imagine, The Beatles legacy” durante todo el 2023 en los escenarios más destacados de todo el mundo, recorriendo más de 20 países y 30 ciudades, ahora Javier Parisi presenta su nuevo espectáculo y concepto llamado “The Beatles, In my life”.

Javier Parisi trae un espectáculo totalmente renovado donde demostrará su versatilidad al recrear a John en sus distintas etapas que incluirá, el concierto en la azotea, beatlemania, psicodelia, su carrera solista, y mucho más.

El concierto tributo a The Beatles se llevará a cabo el próximo 4 de abril en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco. Las entradas están a la venta a través de la plataforma Joinnus.