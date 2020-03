Fiestas Patrias: Klug se deja ver con hermano de Juan Vargas

La ex participante de “El gran show”, Melissa Klug, compartió en redes una fotografía de ella junto a Bryan Quesada Risco, hermano del futbolista Juan ‘loco'’ Vargas, durante un paseo en la laguna de Huacachina, en Ica. En la imagen también puede verse a algunos amigos de la ex de Jefferson Farfán.

Aunque la instantánea generó una serie de especulaciones entre los seguidores de Melissa Klug sobre una posible relación más que amical con Quesada Risco, ella no se ha pronunciado al respecto.

DIEGO CHÁVARRI, TEMA TERMINADO Hace unos días, Melissa Klug decidió poner punto final al tema Diego Chávarri y aseguró que fue ella quien decidió poner un fin definitivo a la relación entre ambos.

"Yo terminé la relación. Desde que le puse punto final, Diego puede hacer lo que le dé la gana, es una persona soltera, puede hacer y estar con quien quiera", manifestó.

Las declaraciones de Melissa Klug llegaron momentos después al ampay de su ex con la modelo Daniela Rivas en una discoteca. Tras ser consultada sobre el tema, Melissa Klug, visiblemente mortificada sobre la insistencia de la prensa sobre su relación con Chávarri dijo que el tema ya está cerrado.

"No me importa (...) No voy a volver con él, siempre lo dije. Es un tema cerrado, esto me tiene harta", añadió.