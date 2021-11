El martes 23 de noviembre se llevó a cabo el penúltimo capítulo del programa de Chilevisión “¿Quién es la máscara?”. Donde tuvo un doble duelo entre: ‘Sapo’ vs ‘Cigüeña’ y ‘Rata’ vs ‘Muñeca’. El primer enfrentamiento se llevó la victoria ‘Cigüeña’ y la misma suerte tuvo la ‘Rata’.

Para conocerse al nuevo eliminado del programa, se enfrentaron ‘Sapo’ y ‘Muñeca’, pero finalmente los jurados Millaray Viera, Macarena Pizarro, Cristián Riquelme y Cristián Sánchez decidieron que Muñeca se quedaría en el programa y automáticamente ‘Sapo’ es el nuevo eliminado del reality.

¿QUIÉN ERA ‘SAPO’?

Tras ser eliminado, finalmente ‘Sapo’ reveló su identidad a lado del conductor del programa, Julián Jlfenbein. Y la persona que estuvo debajo de ese disfraz resultó ser el cantante DJ Méndez y en las predicciones, Macarena Pizarro fue la única que acertó.

“¡Paren todo! ¿Alguien imaginó que el mismísimo DJ Méndez interpretaba a Sapo? El destacado artista nacional habló de su personaje y del desafío de participar en #LaMáscaraCHV”, decía en la publicación de la cuenta oficial del canal.

MUY AGRADECIDO

Luego de su eliminación, el artista agradeció por la oportunidad de participar en el programa: “Estoy con un poco de tristeza porque yo quería llega a la final”, expresó un poco triste.

Expresó su felicidad por haber cumplido esta nueva experiencia y sobre su personaje, además aseguró que la competencia está muy reñida, puesto todos son muy talentosos.

“Lo que me gustó de ser el Sapo es que me dio espacio para ser canchero, entrador. Y a mí me gusta reírme de todo y el doble sentido. Me dio el espacio para hacer todo eso”, aseguró.