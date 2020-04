“The New Pope”, la esperada y controversial secuela de “The Young pope” inspirada en el Vaticano y el papado moderno, llegará este 10 de abril a Latinoamérica a través de Fox Premium, según adelantó la cadena de televisión.

Bajo las riendas del oscarizado director italiano Paolo Sorrentino, esta serie protagonizada por Jude Law y John Malkovich será transmitida en la región -con un capítulo nuevo cada viernes- por esa plataforma de suscripción, informó Fox en un comunicado.

“The New Pope”, que fue creada originalmente para Sky Atlantic, HBO y Canal+, retoma en nueve episodios de una hora la polémica vida del papa Pío XIII, el primer pontífice estadounidense y el más joven en la historia, llamado Lenny Belardo.

Esta nueva y "pintoresca visión de apasionadas idiosincrasias" la completan apariciones especiales de estrellas como Sharon Stone y Marilyn Manson, todo bajo un argumento que recupera el debate sobre el fanatismo religioso, el límite entre lo sagrado y lo profano, los misterios de la fe y los escándalos reales de la Iglesia.

En la primera entrega de esta ficción, el impredecible Pío XIII (Law) navegó entre las disputas de poder del Vaticano, cuestionando la honestidad de sus cardenales y declarando abiertamente su deseo de revolución.

"The Young Pope" concluyó con el papa desplomándose por un ataque cardíaco frente a una plaza colmada de fieles en Venecia, después de creer ver a sus padres, quienes lo abandonaron cuando era niño y cuya pérdida nunca superó.

Ahora, “The New Pope” comienza varios meses después de ese trágico episodio con el pontífice en coma y con el crítico secretario de Estado, Angelo Voiello (Silvio Orlando), listo para convocar a una nueva elección papal.

“Mientras, la Iglesia se enfrenta a escándalos sexuales, idólatras y posibles ataques terroristas que amenazan con devastar las jerarquías de manera irreversible y a peligros externos que golpean los símbolos del Cristianismo”, completa la nota.

El elenco de “The New Pope” incluye, además de los dos veces nominados al Oscar -Law (“The Talented Mr. Ripley”) y Malkovich (“In the Line of Fire”)-, a Maurizio Lombardi, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir y Massimo Ghini.

Esta historia, que ya fue estrenada en enero pasado en EE.UU. y ha sido aclamada por la crítica, cuenta con guion de Sorrentino, acompañado por Umberto Contarello y Stefano Bises.

