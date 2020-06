Ver TV EN VIVO ONLINE GRATIS EN DIRECTO HD | Ver TV por Internet | La tecnología ha cambiado la vida de los seres humanos. Su avance a pasos agigantados nos hace vivir una realidad que hasta hace unas décadas era impensable: disfrutar desde la comodidad de un smartphone, tablet, laptop o PC de programas de TV por Internet en tiempo real, tecnología que conocemos hoy como streaming.

Antes, las compañías de telecomunicaciones se limitaban a ofrecer pocos contenidos debido a que el televisor no tenía mucha capacidad para captar las señales por satélite, así estos fueran de gran tamaño. En la actualidad, las cosas han cambiado. Distintas empresas nos han facilitado la forma de ver contenidos de entretenimiento a través de Internet. Incluso, ahora es posible grabar una transmisión para verla en un momento libre de nuestro día a día.

Algunos años pasarían antes de que se amplíen los catálogos con canales nacionales y de que llegue la televisión por cable, que hasta hoy permite a las personas acceder a contenido de otros países a través de diversos canales.

Hay cientos de señales que transmiten desde música hasta prédicas religiosas, desde series hasta películas de antaño. No obstante, cada vez se ve menos televisión en vivo desde algún monitor, ya que mucha gente prefiere ver su contenido favorito a través de Internet.

Por este motivo, algunas cadenas de televisión han migrado sus contenidos a la red de redes, ofreciendo sus programas por una suscripción de pago, los casos mundialmente más conocidos son HBO y FOX, al igual que el acceso a cable, o incluso en algunos casos transmiten sus programas de manera gratuita en sus canales principales.

Entonces, ¿cómo ver TV EN VIVO ONLINE Y GRATIS? Es lo que muchos usuarios se preguntan, pues quieren ver su programa favorito desde la comodidad de su celular o a través de su computadora mientras realizan otras actividades.

Si bien existen muchos sitios en la red que se jactan de tener el mismo contenido que la televisión por cable, la verdad es que muchos de estos solo retransmiten programas en mala calidad y con publicidad engañosa que puede infectar cualquier dispositivo puesto que son ilegales.

Por tanto, si lo que quieres es ver TV online gratis por Internet, con contenido en HD y con la posibilidad de tener las mejores series y películas con audio original, subtítulos en español o completamente dobladas, y sobre todo legalmente, en este artículo te dejamos una lista de los países con sus principales canales de televisión y enlaces directos para ver televisión en vivo desde algún dispositivo móvil.

TV DE PERÚ ONLINE GRATIS

1. GOL PERÚ

GOLPERU es uno de los canales deportivos más vistos en Perú. Comenzó a operar en el año 2016 y actualmente se transmite por el Canal 14 de Movistar TV. GOLPERU es una señal exclusiva de cable de la compañía.

Este canal pertenece al Consorcio Fútbol Perú, sociedad conformada por Gol TV y Media Networks, la cual realiza la transmisión de partidos de fútbol y entrevistas deportivas a cargo de la productora NIX.

Para ver los mejores partidos en vivo online por Internet, se tiene que descargar la aplicación Movistar Play para ver todas las transmisiones en tiempo real, repeticiones, minuto a minuto y todo sobre las principales ligas europeas. Para acceder, se necesita conseguir un paquete de la compañía y con tu usuario podrás ver cualquier canal por Internet que esté suscrito a tu plan.

2. AMÉRICA TV

El canal de televisión peruano, que aborda diferentes temas con su programación, desde noticias del mundo hasta series y películas aptas para todo público, es una de las compañías del rubro con mayor audiencia a nivel nacional junto a ATV, Panamericana y Latina.

Hace algunos años, la empresa de televisión también dio el gran salto al formato digital a través de Internet, creando así su app America tvGO. La misma cuenta con una biblioteca amplia de producciones peruanas, permitiendo que sus usuarios las reproduzcan hasta en 3 dispositivos simultáneos, ya sea en tablet, PC o smart TV.

Para acceder gratis al contenido de América Televisión por Internet, se tiene que descargar la aplicación y crear una cuenta a través de un formulario o con tu cuenta de Facebook. De esta manera, se puede acceder a la señal en vivo, aunque para desbloquear todo el contenido, deberás suscribirte a un paquete de pago.

3. LATINA

Latina Televisión, más conocido como Latina y anteriormente llamado Frecuencia Latina, es un canal de televisión abierta que comenzó a emitir desde 1983. Este es uno de los primeros canales que los peruanos tuvieron inicialmente en Lima, para luego trasladarse a todo el país instalando retransmisoras y centrales por todo el Perú.

Desde hace unos años, Latina cuenta con un servicio de transmisión en vivo a través de su web. Además, ofrece contenido exclusivo para los suscriptores de un paquete de televisión con su aplicación homónima. Latina puede encontrarse en los sistemas operativos iOS y Android.

MÉXICO

1. LAS ESTRELLAS

Antiguamente conocido como El Canal de las Estrellas, este es uno de las canales de televisión más importantes en México. Forma parte del Grupo Televisa, y su historia comenzó en 1951, cuando lanzó su primera transmisión oficial en marzo.

Se considera como el canal con mayor audiencia en su país, dio el salto a su plataforma online para poder captar más público a través de su aplicación móvil. Para acceder a todo su contenido, solo tienes que descargarte la app de Las Estrellas o acceder a su página de Internet.

2. TV AZTECA

TV Azteca es un conglomerado de medios de comunicación mexicanos que son parte del Grupo Salinas. Es la segunda más grande compañía de generadores de contenidos en español del mundo y cuenta con diversos canales de televisión para su territorio nacional.

Desde hace algunos años, TV Azteca también lanzó su app móvil, donde presenta sus diversos programas originales de la televisión, así como la posibilidad de participar en vivo en sus concursos o votaciones de los mismos.

3. Canal ONCE

Canal Once es un canal de televisión público mexicano, perteneciente del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que comenzó a transmitir en todo su territorio desde 1959. Gracias a varios convenios de gobiernos estatales y un convenio en la red OPMA (SPR), actualmente alcanza a más del 70% del territorio mexicano.

A lo largo del tiempo, Canal Once tuvo diferentes nombres como Once TV, Once TV México y 11, pero finalmente en el 2013 se decidió por tomar el nombre de Canal Once definitivamente. El canal cuenta actualmente con dos enlaces de transmisión en vivo por Internet. El primero es la señal de Internet normal y el segundo se dedica a transmisiones especiales del canal. Además, cuenta con una aplicación en Google Play para disfrutar su contenido en dispositivos móviles.

► Canal Once – Descarga la app en Google Play

ESPAÑA

1. ANTENA 3

Este canal de televisión abierta español es actualmente operado por Atresmedia. La misma comenzó sus operaciones en 1990 y se ha convertido en uno de los canales líderes de toda España con sus producciones originales para el público nacional.

Si bien la compañía ha experimentado diferentes experimentos para sus plataformas online, recientemente estrenó su nueva página por Internet para transmitir su contenido y una nueva aplicación llamada Atresplayer. Además de ver el contenido de Antena 3, sus usuarios suscritos también pueden acceder a canales como La Sexta, Neox, Nova y Mega.

► Antena 3 – Descarga la app en iOS y Google Play

2. RTVE

La Corporación de Radio y Televisión Española S.A. (RTVE) es una sociedad que organiza la gestión indirecta del servicio público de radio y televisión en España. Desde enero del 2010, es financiado de los presupuestos generales del Estado junto a un impuesto de las compañías telefónicas dentro del territorio nacional.

De esta manera, la televisión de España se agrupa para la emisión en dos canales generales y otros tres temáticos. Algunos de ellos llegan incluso al 4K en contenidos específicos. A través de su aplicación RTVE alacarta, la compañía realiza transmisiones en vivo de algunos de sus programas, ya que otros tienen restricciones de derechos.

► RTVE alacarta – Descarga la app en iOS y Google Play.

3. NOVA

Nova es un canal de televisión abierta de España que pertenece a la Corporación Atresmedia. Este canal fue creado en el 2005 comenzando a transmitir su señal desde el 30 de noviembre. Al inicio de sus operaciones, se le llamó Antena.Nova, considerando el "punto" como parte del nombre, aunque a partir del 2010 cambió su nombre a solamente Nova.

Su programación se dirige principalmente al público femenino de 18 a 44 años, con una variada parrilla de programas de decoración, series de acción, cocina, moda y mucho más. Su transmisión por Internet, al formar parte del grupo Atresmedia, se puede observar a través de Internet en el siguiente enlace, o descargando su aplicación para el sistema operativo correcto.

► Nova – Descarga la app en iOS y Google Play.

CHILE

1. MEGA

Mega es un canal de televisión abierta de Chile que comenzó a transmitir desde el 23 de octubre de 1990. Esta se convirtió en la primera red privada del país dentro del canal 9 VHF de Santiago. Al principio se llamó Megavisión, aunque por una reestructuración de imagen se cambio el logo corporativo y su nombre a Mega para su 11 aniversario.

El canal cuenta con un servicio gratuito de transmisión en vivo por Internet de su contenido, que puede ser observado en la página principal del mismo. Sin embargo, el contenido solo está disponible si el dispositivo móvil o la computadora se encuentra dentro del territorio chileno.

► Ver Mega EN VIVO por Internet

2. CHILEVISION

El canal de televisión abierta chileno Chilevision es una de las redes más antiguas del país en entrar al negocio de la televisión. En los medios escritos, se le hace referencia con la sigla CHV. Al principio de su historia, se llamó Canal 9 de la Universidad de Chile, debido a su frecuencia original, para luego pasar a llamarse Canal 6, Teleonce, Universidad de Chile Televisión y luego RTU. Actualmente se encuentra operado por Tuner Broadcasting System.

El canal cuenta con un servicio gratuito de transmisión en vivo por Internet de su contenido, que puede ser observado en la página principal del mismo. Sin embargo, el contenido solo estará disponible si el dispositivo móvil o la computadora se encuentra dentro del territorio chileno.

► Ver Chilevision En Vivo por Internet

2. CANAL 13

Canal 13 es un canal de televisión abierta de Chile que es de propiedad privada. En 1959 comenzó su transmisión en vivo a partir del 21 de agosto a través de la frecuencia 2 de Santiago, siendo liderada por grupo de ingenieros de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su nombre proviene a partir del cambio de frecuencia que se cambió al canal 13 durante sus primeros años.

Fue en 1999 que se creó el sitio web de la estación llamado canal13.cl, marcando así el inicio de lo que sería su transmisión por Internet por el mismo canal. Dentro de la misma web ofrece un amplio catálogo de temas y formatos , compartiendo también contenido de 13C, Rec TV y la información corporativa y legal.

► Ver Canal 13 En Vivo por Internet

► Canal 13 – Descarga la app en Google Play.

ESTADOS UNIDOS

1. PARAMOUNT CHANNEL

Paramount Channel es un canal de televisión por suscripción de origen estadounidense, emite películas principalmente de la productora de cine Paramount Pictures. En sus inicios, también emitió películas de DreamWorks Animation en un intento de acercarse a todo tipo de audiencia.

En 2015, el canal llegó a Latinoamérica.

► Ver Paramount Channel En Vivo por Internet

► Paramount Channel – Descarga la app en iOS y en Google Play.

2. NICKELODEON

Nickelodeon es un canal de televisión por suscripción infantil y juvenil estadounidense dirigido principalmente a los niños y preadolescentes de 7-12 años de edad. Además, cuenta con programación orientada a niños de 2-6 años, que puede ser vista en Nick Jr.

En su portal, Nick.com, puedes encontrar desde capítulos completos de tu serie favorita hasta clips cortos y videojuegos.

► Ver Nickelodeon En Vivo por Internet

► Nickelodeon – Descarga la app en iOS y en Google Play.