“Paddington en Perú” será el nombre de la tercera entrega del filme de Paddington, el oso más famoso del mundo que se robó los corazones de millones por primera vez en el año 1958 con el libro “Un oso llamado Paddington” y en 2014 con la primera puesta en los cines. Este julio se empezará a rodar la última cinta y los fans, sobre todo los peruanos, se mantienen a la expectativa, ya que la película, como dice su nombre, situará al muy querido oso en nuestras tierras andinas, lo que ha generado gran emoción en el país. Con el estreno de “Transformers: el despertar de las bestias” se comprobó el gran apego y sentimiento de orgullo que nos genera al ver una producción tan grande que pone a Perú en el ojo del mundo y Paddington no será la excepción.

Aunque no se ha brindado mucha información sobre la trama de la entrega, se sabe que “la historia seguirá a Paddington regresando a Perú para visitar a su amada tía Lucy, quien ahora reside en el Hogar para Osos Retirados. Paddington y la familia Brown se embarcan en un viaje inesperado a través de la selva amazónica y hasta los picos de las montañas de Perú”, según el medio Variety. No cabe duda que la película dirigida por Douglas Wilson brindará una dosis de emoción, aventura y nostalgia a su público, siendo siempre fiel a la personalidad de Paddington, la cual Michael Bond, el creador del oso, definió como “ alguien que defiende las cosas: no tiene miedo de ir directamente a la cima y darles una mirada dura ” en el 2014.

Paddington en Perú contará las aventuras del oso en tierras incas. (Foto: Variety)

Recordemos que las dos primeras entrega de Paddington, dirigidas por Paul King, fueron un éxito y recaudaron más de 500 millones de dólares, además de una nominación a los premios BAFTA. No obstante, si bien es cierto hay una gran expectativa por la grabación del filme en Perú, hay un gran desconcierto ya que aún no tenemos una política tributaria que haga que la industria cinematográfica invierta en el país. Es por ello que gran parte de “Paddington en Perú” tendrá locaciones peruanas, pero se sabe que grabará en mayor medida en Colombia.

Gran parte de la película será producida en Colombia.

“Lamentablemente no somos competitivos con nuestros vecinos como escenario de rodajes. Tenemos locaciones alucinantes, de loas que fácilmente no se encuentran en otro lugar, pero lamentablemente no tenemos una política tributaria que atraiga las inversiones de la industria fílmica ”, comentó Norma Velásquez, presidenta de la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú, a este diario el pasado junio.

Sin embargo, la emoción que embarga al público porque Paddington regrese a su país natal y que este sea Perú es inexplicable, ya que desde ahora los fans esperan con muchas ansias el estreno de la película que volverá a poner a las tierras incas en boca de todos.

¿Cuál será el reparto de “Paddington en Perú?

La revista Variety informó que Olivia Colman, Antonio Banderas, Rachel Zegler y Emily Mortimer podrían unirse al elenco del filme. Además de confirmar a Hugh Bonneville, Julie Walters, Jim Broadbent, Madeleine Harris y Samuel Joslin. Cabe resaltar que Paul King, está feliz de que el director de la tercera entrega sea Douglas Wilson y lo calificó como una persona con un espíritu inventivo y con corazón.

Hugh Bonneville seguirá en el elenco de Paddington. (Foto: Evening Standard)